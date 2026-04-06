Συνελήφθη 36χρονη που έκρυψε ναρκωτικά στα γεννητικά της όργανα για να τα περάσει στον ισοβίτη φίλο της

Στη σύλληψη μίας 36χρονης, αλβανικής καταγωγής, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές λίγο πριν από τις φυλακές Μαλανδρίνου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, επρόκειτο να επιχειρήσει να περάσει ναρκωτικά στον 36χρονο αρραβωνιαστικό της, ο οποίος είναι έγκλειστος και εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η 36χρονη -σύμφωνα με την ΕΡΤ- επέβαινε στο αυτοκίνητο των γονέων του κρατουμένου, με προορισμό το επισκεπτήριο, όταν ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δωρίδος. Στη συνέχεια προσήχθη στο τμήμα, όπου παρέδωσε οικειοθελώς δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν χασίς, συνολικού μεικτού βάρους 109,40 γραμμαρίων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η 36χρονη είχε κρύψει τα ναρκωτικά με προφυλακτικό στα γεννητικά της όργανα και σε επένδυση της τσάντας της και, κατά τις αρχές, προορίζονταν για τον έγκλειστο αρραβωνιαστικό της κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου.

Στην κατοχή της βρέθηκε επίσης και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο κρατούμενος, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς του κρατουμένου δεν φαίνεται να είχαν γνώση για το τι μετέφερε η 36χρονη.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών.