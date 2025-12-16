Ελλάδα

Συνελήφθη 49χρονος που εξυμνούσε την κακοποίηση κατά γυναικών στα social media – Κατηγορείται για προτροπή σε αυτοκτονία σε live μετάδοση

Ο 49χρονος έκανε αναρτήσεις από τον προσωπικό του λογαριασμό, προβάλλοντας υβριστικά σχόλια και εγκωμιαστικές αναφορές για κακοποίηση γυναικών, ενώ έκανε και σε δημόσιες τοποθετήσεις περί ενδοοικογενειακής βίας
A simple, very dark night time image of hands on an illuminated keyboard typing. Shady person wearing a hood at a computer or laptop in the dark.
iStock

Ένας άνδρας, ηλικίας 49 ετών συνελήφθη για υποκίνηση της κακοποίησης των γυναικών, της ενδοοικογενειακής βίας και την παρότρυνσης χρηστών των social media προς την αυτοκτονία.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος (ΔΙΔΙΚ) σχηματίσθηκαν δυο δικογραφίες, τακτικής και αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος του 49χρονου, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βία μέσω διαδικτύου, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν καταγγελίας στην ΔΙΔΙΚ σχετικά με χρήστη των social media, ο οποίος προχωρά σε κατ’ επανάληψη αναρτήσεις από τον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί, προβάλλοντας υβριστικά σχόλια και εγκωμιαστικές αναφορές που αφορούν την κακοποίηση γυναικών, ενώ προβαίνει και σε δημόσιες τοποθετήσεις περί ενδοοικογενειακής βίας.

Το υλικό που συλλέχθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ακολούθησε αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα των στοιχείων και δεδομένων, σε συνεργασία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα και τις αρμόδιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκε ο 49χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Παράλληλα, υποβλήθηκε και δεύτερη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να προέτρεψε άλλο χρήστη να προβεί σε αυτοκτονία.

Άμεσα ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, αστυνομικοί της οποίας εντόπισαν τον παθόντα, καλά στην υγεία του.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία τακτικής διαδικασίας θα υποβληθεί αρμοδίως.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
390
205
161
77
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo