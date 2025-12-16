Συνελήφθη 49χρονος που εξυμνούσε την κακοποίηση κατά γυναικών στα social media – Κατηγορείται για προτροπή σε αυτοκτονία σε live μετάδοση

Ένας άνδρας, ηλικίας 49 ετών συνελήφθη για υποκίνηση της κακοποίησης των γυναικών, της ενδοοικογενειακής βίας και την παρότρυνσης χρηστών των social media προς την αυτοκτονία.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος (ΔΙΔΙΚ) σχηματίσθηκαν δυο δικογραφίες, τακτικής και αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος του 49χρονου, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βία μέσω διαδικτύου, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν καταγγελίας στην ΔΙΔΙΚ σχετικά με χρήστη των social media, ο οποίος προχωρά σε κατ’ επανάληψη αναρτήσεις από τον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί, προβάλλοντας υβριστικά σχόλια και εγκωμιαστικές αναφορές που αφορούν την κακοποίηση γυναικών, ενώ προβαίνει και σε δημόσιες τοποθετήσεις περί ενδοοικογενειακής βίας.

Το υλικό που συλλέχθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ακολούθησε αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα των στοιχείων και δεδομένων, σε συνεργασία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα και τις αρμόδιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκε ο 49χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, υποβλήθηκε και δεύτερη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να προέτρεψε άλλο χρήστη να προβεί σε αυτοκτονία.

Άμεσα ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, αστυνομικοί της οποίας εντόπισαν τον παθόντα, καλά στην υγεία του.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία τακτικής διαδικασίας θα υποβληθεί αρμοδίως.