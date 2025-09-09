Ελλάδα

Συνελήφθησαν στα Εξάρχεια τα παιδιά πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ: Κουβαλούσαν πτυσσόμενα γκλοπ και κοκκάλινα γάντια

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας
Αστυνομικοί
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Χειροπέδες στα παιδιά πασίγνωστου πολιτικού και πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, πέρασαν άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ, το απόγευμα της Δευτέρας (08.09.2025) στα Εξάρχεια.

Όλα έγιναν όταν στελέχη της ΟΠΚΕ είδαν τα παιδιά του πολιτικού να κινούνται ύποπτα σε περιοχή των Εξαρχείων, μετά από πορεία και έτσι αποφάσισαν να τους σταματήσουν και να τους κάνουν σωματικό έλεγχο.

Μέσα στο εσώρουχό τους βρήκαν 2 πτυσσόμενα γκλοπ ενώ είχαν κοκκάλινα γάντια. Αμέσως τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ένας από τα δύο αδέλφια είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για επεισόδια.

