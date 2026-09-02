Ελλάδα

Σύνταγμα: Έληξε ο συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα κοντά στην πλατεία

Φαίνεται ότι είναι ένα κουτί που βρέθηκε στην οδό Φιλελλήνων 6
υποτπο αντικειμενο σύνταγμα
Το σημείο όπου βρέθηκε το αντικείμενο
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Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε έξω από υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Φιλελλήνων 6, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στο Σύνταγμα σήμερα το μεσημέρι (2/9/2026). Το περιστατικό έληξε μετά από ελεγχόμενη έκρηξη στο σημείο.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το ύποπτο αντικείμενο περίπου στις 12:00, ενώ στο σημείο στο Σύνταγμα έφτασαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), για να το ελέγξουν.

syntagma

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για αντικείμενο που μοιάζει με κουτί και εντοπίστηκε έξω από την τράπεζα.

Πλέον η οδός Φιλελλήνων έχει ανοίξει και δεν σιχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

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