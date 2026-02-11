Τα αναπάντητα ερωτήματα της υπόθεσης κατασκοπείας – Ο ρόλος των συνεργατών του Σμήναρχου και οι υπόνοιες για απειλές

Πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα στην υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας με πρωταγωνιστή τον 54χρονο Σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας που κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας φέρεται έδωσε ονόματα στις διωκτικές αρχές των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση κατασκοπείας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθεί πλήρως το μέγεθος της δράσης του δικτύου.

Στην κατάθεσή του αποκάλυψε το πλήρες όνομα του ατόμου που τον προσέγγισε μέσω κοινωνικών δικτύων, το οποίο παρουσιάζεται ως «Στίβεν Γουέιν». Επιπλέον, ανέφερε δύο άτομα που εμφανίζονταν ως στελέχη εταιρείας, με τις Αρχές να εστιάζουν πλέον στην εξακρίβωση του ρόλου τους και στη χαρτογράφηση των μεταξύ τους διασυνδέσεων.

Ο 54χρονος αποδέχτηκε τις πράξεις του περιέγραψε την υπόθεση ως μια επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη κατάσταση στην οποία, όπως είπε, βρέθηκε σταδιακά παγιδευμένος.

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί το συνολικό ποσό που φέρεται να έλαβε, καθώς δεν έχουν δοθεί στις Αρχές οι κωδικοί πρόσβασης του ψηφιακού πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων από το οποίο πληρωνόταν επί περίπου ενάμιση χρόνο.

Δήλωσε μεταμέλεια, ζητώντας συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους του και την οικογένειά του, ενώ ανέφερε ότι επιθυμεί να του επιβληθεί δίκαιη ποινή. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεργαστεί πλήρως με τις ελληνικές Αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Όπως υποστήριξε, ο κατηγορούμενος βρέθηκε αντιμέτωπος με ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, τις οποίες δεν μπορούσε να διαχειριστεί.

Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι ο εντολέας του πίστευε πως είχε συνάψει επαγγελματική συνεργασία με κινεζική ιδιωτική επιχείρηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την παραμονή του εκεί φέρεται να βρέθηκε αντιμέτωπος με ασφυκτικές απαιτήσεις για τη διαβίβαση εγγράφων του ΝΑΤΟ και άλλων απόρρητων στοιχείων. Όπως υποστήριξε, οι πιέσεις συνοδεύονταν από εκφοβισμό και έμμεσες απειλές, γεγονός που –όπως είπε– τον οδήγησε να εμπλακεί σε ενέργειες τις οποίες δεν είχε αρχικά σκοπό να αναλάβει, φοβούμενος για την ασφάλεια των οικείων του.

Ύστερα από πολύωρη απολογία που διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού την προσωρινή του κράτηση, με την κατηγορία ότι διοχέτευσε σε ξένη δύναμη πληροφορίες υψίστης σημασίας για την εθνική ασφάλεια.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο φέρεται να στρατολογήθηκε και ποια ήταν η ακριβής έκταση της εμπλοκής του.