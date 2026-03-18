Ταξί: Συνεχίζεται για 3η μέρα η απεργία – «Όσο συζητείται το νομοσχέδιο στη Βουλή, θα είμαστε στους δρόμους»

Συνεχίζουν και σήμερα Τετάρτη (18.03.2026) οι οδηγοί ταξί την απεργία και τραβούν χειρόφρενο διαμαρτυρίας, δηλώνοντας πως για όσο συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, ο κλάδος θα βρίσκεται στους δρόμους.

Η απεργία των οδηγών ταξί γίνεται με αφορμή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες Τρίτη (17.03.2026) η απεργιακή κινητοποίηση των ιδιοκτητών οδηγών ταξί ξεκίνησε το πρωί με συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και με πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βουλή.

Ο κλάδος αντιδρά με σφοδρότητα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χαρακτηρίζοντας τις ρυθμίσεις του Κώστα Κυρανάκη ως «εκδικητικές». Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκεται το άρθρο 52, το οποίο, σύμφωνα με τους πρατηριούχους, μετατοπίζει το μεταφορικό έργο προς τις εταιρείες ενοικιαζόμενων ΙΧ με οδηγό, καταργώντας την υποχρέωση επιστροφής στην έδρα και μειώνοντας τους χρόνους προκράτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οδηγοί ταξί κάνουν λόγο για «εκφοβισμό», καταγγέλλοντας τις διατάξεις που προβλέπουν ανάκληση αδειών ακόμη και για απλά αδικήματα (όπως μια συμπλοκή), καθώς και τη βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, εκφράζουν την έντονη δυσπιστία τους για την ψηφιακή εφαρμογή αξιολόγησης μέσω QR code, θεωρώντας την εργαλείο συκοφάντησης του επαγγέλματος.

«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν όσο διαρκεί η συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Όλα αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία αντιτίθενται οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις προς αεροδρόμια, λιμάνια ή γενικότερα στους δρόμους.