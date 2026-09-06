Τανάγρα: Τα επικρατέστερα σενάρια για τα αίτια της συντριβής του Phantom – Τεχνική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος

Βαρύ πένθος έχει «σκεπάσει» την Πολεμική Αεροπορία αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα μετά τον θάνατο των δύο χειριστών του Phantom, του Ιωάννη Μπλέσια 40 ετών και του Δημητρίου Πέτρου 37 ετών, που συνετρίβη το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9/2026) κοντά στην Τανάγρα κατά την επίδειξη στην Athens Flying Week.

Μετά την τραγωδία που παρακολούθησε ζωντανά εκατοντάδες κόσμου στην Athens Flying Week, όλες οι έρευνες επικεντρώνονται στα αίτια του ατυχήματος στην Τανάγρα. Πως γίνεται δύο τόσο έμπειροι χειριστές με πάνω από 1.500 ώρες πτήσης στην πλάτη τους να έπεσαν στο κενό. Τα επικρατέστερα σενάρια μιλάνε είτε για κάποια βλάβη στα χειριστήρια, είτε για κάποια αδιαθεσία του χειριστή, ενώ πιθανό είναι ο πιλότος να αποπροσανατολίστηκε, κάτι που σύμφωνα με τον πτέραρχο, Κώστας Ιατρίδης, μπορεί να συμβεί σε τόσο απαιτητικές πτήσεις.

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Το χρονικό του δυστυχήματος

Οι δύο χειριστές ήταν ιδιαίτερα έμπειροι αεροπόροι της 348 Μοίρας Τακτικής Αεροπορίας «Άρης». Είχαν αναλάβει να πραγματοποιήσουν πτήση επίδειξης στο πλαίσιο αεροπορικής εκδήλωσης στην Τανάγρα, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ οι θεατές περίμεναν να παρακολουθήσουν την απογείωση και τους εντυπωσιακούς ελιγμούς του αεροσκάφους, το F-4 Phantom απογειώθηκε και, περίπου δύο με τρία ναυτικά μίλια από τον αεροδιάδρομο, άρχισε να χάνει απότομα ύψος.

Μέσα σε περίπου ένα λεπτό, το αεροσκάφος πραγματοποίησε χαμηλή διέλευση με μεγάλη κλίση καθόδου και συνετρίβη σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων από το σημείο της απογείωσης, στη βιομηχανική περιοχή της Τανάγρας.

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Το μεγαλύτερο μέρος του αεροσκάφους κατέληξε στη στέγη εργοστασίου. Συντρίμμια και μεταλλικά τμήματα εκτινάχθηκαν σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σημείο της συντριβής, φτάνοντας μέχρι αυλές, γκαράζ και χώρους στάθμευσης γειτονικών επιχειρήσεων.

Τα μαύρα και καμένα συντρίμμια του Phantom συνεχίζουν και βρίσκονται στην περιοχή, με τις αρχές να τα συλλέγουν αργά και προσεκτικά, προσπαθώντας να μην χαθεί κανένα πολύτιμο στοιχείο.

Λίγη ώρα αργότερα, πυροσβέστες, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και διασώστες της ΕΜΑΚ εντόπισαν νεκρούς τους δύο χειριστές.

Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών και Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών / ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ / EUROKINISSI

Η μεγάλη φωτιά μετά τη συντριβή

Από τη συντριβή προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων και των εύφλεκτων υλικών στο εργοστάσιο και τις γειτονικές επιχειρήσεις.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν συνολικά 95 πυροσβέστες με 29 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και ομάδες της ΕΜΑΚ, ενώ από αέρος πραγματοποιήθηκαν συνεχείς ρίψεις νερού από πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αργά το βράδυ. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, με τις Αρχές να καλούν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το σημείο της συντριβής αποκλείστηκε από τις Αρχές και συλλέχθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος.

Τα σενάρια για τη συντριβή του Phantom

Με τις έρευνες να συνεχίζονται και τους ειδικούς να προσπαθούν να βρουν τα αίτια της τραγωδίας, ο πτέραρχος ε.α και αμυντικός αναλυτής, Κώστας Ιατρίδης, μίλησε στην πρωινή εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» για τα όσα συνέβησαν, δίνοντας και κάποια πιθανά σενάρια για τη συντριβή. Εκείνος Βέβαια επισήμανε πως και οι δύο πιλότοι ήταν πολύ έμπειροι και μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να βγάλουμε ακριβή συμπεράσματα διότι δεν γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα.

«Αυτά θα τα πει η επιτροπή διερεύνησης, η οποία θα εξετάσει οπωσδήποτε και θα δει ποια ήταν και η τελευταία επικοινωνία των χειριστών με τον πύργο ελέγχου. Αυτό που βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή στο βίντεο είναι ένα αεροσκάφος να πετάει χαμηλά, με μία δεξιά κλίση και με μία πορεία καθόδου μέχρι να προσκρούσει στο έδαφος. Εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να έπαθε κάποια βλάβη στα χειριστήρια, να μην μπορούσε να το ελέγξει. Μπορεί να έπαθε κάτι ο χειριστής. Και βεβαίως αυτό που πιστεύω ότι και θεωρώ ότι θα το εξετάσει και η επιτροπή διερεύνησης είναι ότι σε τέτοιου είδους πτήσεις υπάρχει και μια άλλη αιτία.

«Είναι η απώλεια της χωρικής επίγνωσης ή αν θέλετε του χωρικού αποπροσανατολισμού, όπου ο χειριστής, επειδή οι πτήσεις αυτές έχουν απαιτήσεις, έχουν απότομες εναλλαγές, απότομες κατευθύνσεις, με πολλά G, με απότομες στροφές. Σε κάποια κρίσιμη στιγμή ο χειριστής μπορεί να μην αντιλαμβάνεται σωστά την κατάσταση και τη στάση του αεροσκάφους σε σχέση με το έδαφος παρά την εμπειρία του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το διδασκόμεθα και το αναφέρουν όλοι, που είναι μια κατάσταση λεγόμενη CFIT, δηλαδή Control Flight into Terrain, δηλαδή ελεγχόμενη πτήση μέχρι την πρόσκρουση.

Και συνέχισε λέγοντας: «Επειδή έχω ακούσει και λέγονται διάφορα, το αεροπλάνο όταν συντηρείται κανονικά, όταν γίνονται οι επιθεωρήσεις, οι έλεγχοι και όλα τα ανταλλακτικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο σεβασμός. Δεν μπορείς να υπερβείς τα όρια του αεροσκάφους. Και δεν τα υπερβαίνουν.

Από εκεί και πέρα δε σημαίνει και τα καινούργια τα αεροπλάνα, και τα F-35 μέχρι πρότινος παρουσίαζαν βλάβες. Δε σημαίνει επειδή είναι παλιό το αεροπλάνο, άρα ντε και καλά δεν πρέπει να κάνει κάποιες ασκήσεις. Όχι, αυτό είναι λάθος να λέγεται και δεν πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα.

Θέλει σεβασμό όταν γίνεται ένα τέτοιο δυστύχημα, να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν έχουμε τα δεδομένα. Βλέπουμε ένα βίντεο. Το βίντεο λέει κάποια πράγματα, αλλά δε λέει όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Και γι’ αυτό λέω η επιτροπή θα εξετάσει όλα τα δεδομένα και πολύ περισσότερο την επικοινωνία».

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Οι δύο χειριστές δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος, καθώς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπήρξε χρόνος για την ενεργοποίηση του συστήματος εκτίναξης.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν οι χειριστές επιχείρησαν να κατευθύνουν το αεροσκάφος μακριά από κατοικημένες περιοχές και το πλήθος που βρισκόταν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα τεθούν, μεταξύ άλλων, και τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, καθώς και υλικό που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες με κινητά τηλέφωνα.

Οι ειδικοί θα εξετάσουν καρέ-καρέ την απογείωση, την απότομη απώλεια ύψους και την πορεία του αεροσκάφους μέχρι τη συντριβή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε αναφορά ένδειξης βλάβης ή άλλου προβλήματος πριν την πτώση. Όλα τα στοιχεία θα αξιολογηθούν για να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα σχετικά με τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας.

Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι να απαντηθεί τι ακριβώς προκάλεσε την απώλεια ύψους του F-4 Phantom και γιατί οι δύο έμπειροι χειριστές δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το αεροσκάφος. Οι απαντήσεις αναμένονται από την έρευνα των ειδικών, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.