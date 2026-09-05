Τανάγρα: Βίντεο με την πτήση και τη στιγμή της πτώσης του Phantom στο Athens Flying Week

Βίντεο καταγράφουν καρέ καρέ την τελευταία πτήση του F-4 Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Από την απογείωση και την προσπάθεια του αεροσκάφους να πάρει ύψος μέχρι τη στιγμή που χάνεται προς το έδαφος, όλα εξελίχθηκαν μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Το σοβαρό ατύχημα στην Τανάγρα σημειώθηκε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (5.9.26), κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week στην Τανάγρα.

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Το F-4 Phantom, ένα διθέσιο στρατιωτικό αεροσκάφος, είχε μόλις ξεκινήσει την επίδειξή του όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα βίντεο που έχουν καταγραφεί από το σημείο, η πτήση του πήρε δραματική τροπή.

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x — Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

Στα πρώτα δευτερόλεπτα του βίντεο, το Phantom φαίνεται να ξεκινά την πορεία του και να απογειώνεται από την αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Κάνει έναν εντυπωσιακό ελιγμό και απομακρύνεται από τη βάση της Τανάγρας.

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Στη συνέχεια φαίνεται να επιστρέφει ωστόσο ξαφνικά χάνεται από το πλάνο.

Η στιγμή της συντριβής του Phantom:

Το αεροσκάφος φαίνεται να πετά ιδιαίτερα χαμηλά προσπαθώντας να κερδίσει ύψος.

Στα πλάνα που έχουν καταγραφεί, το Phantom φαίνεται να χάνει την πορεία του προς το έδαφος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το αεροσκάφος κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχή κοντά στον διάδρομο.

Το Phantom προσκρούει στο έδαφος και αμέσως ακολουθεί μεγάλη έκρηξη και πυρκαγιά.

Το συμβάν έγινε κατά τον δεύτερο ελιγμό. Το Phantom ήταν σχεδιασμένο να πετάξει στα 300 πόδια με 500 χλμ την ώρα. Ωστόσο, κάτω από άγνωστες συνθήκες το Phantom συνετρίβη.

Όσοι βρίσκονταν στο σημείο αρχίζουν να φωνάζουν σοκαρισμένοι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για Phantom που ανήκει στην Ανδραβίδα.