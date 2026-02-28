Τέμπη: Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – Ένταση και μικροεπεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τα σημερινά συλλαλητήρια για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς που συγκροτήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και δεκάδες ακόμη πόλεις της χώρας, έχουν φτάσει στο τέλος τους, με τους δεκάδες χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στους δρόμους να εξακολουθούν να ζητάνε «δικαίωση» για τα θύματα.

Με επεισόδια, προσαγωγές και συλλήψεις να μην λείπουν από τα συλλαλητήρια, αυτά έγιναν κατά τη μεγαλύτερη διάρκειά τους ειρηνικά, με οικογένειες, φοιτητές, μικρούς και μεγάλους να γίνονται μία γροθιά και να τιμούν τις 57 ψυχές που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Αθήνα: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι φώναζαν για «δικαίωση»

Το συλλαλητήριο στην Αθήνα ξεκίνησε και επίσημα σήμερα (28/2/2026) στις 12 το μεσημέρι με ανθρώπους να αρχίζουν να μαζεύονται στο κέντρο από νωρίς το πρωί. Συγγενείς των θυμάτων μίλησαν στο πλήθος και καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκόμενους που βρίσκονταν εκεί για να τους στηρίξουν.

Συνολικά στο Σύνταγμα ήταν μαζεμένοι πάνω απο 40.000 άνθρωποι, που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να φτάσουν στην δικαίωση που αναζητούν. Η συγκέντρωση «έσπασε» λίγο πριν τις 15:00, όταν ξεκίνησαν και τα επεισόδια.

Ομιλίες συγγενών των θυμάτων

Πολλοί συγγενείς των θυμάτων ανέβηκαν στο βήμα και απευθύνθηκαν στο πλήθος. Κάποιες ομιλίες ήταν οι εξής:

«Ζητάμε δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει μέλλον, δημοκρατία, πατρίδα χωρίς δικαιοσύνη» ανέφερε μεταξύ άλλων ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Σύνταγμα. «Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να διατρανώσουμε ότι τίποτα δεν ξεχάστηκε. Κανένας δεν ξεχάστηκε. Η απαίτηση για φως, οξυγόνο, δικαιοσύνη δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Ζητάμε να αποδοθεί δικαιοσύνη στο έγκλημα που κόστισε τόσες ζωές», τόνισε απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος

«Οι εκταφές να γίνουν με σεβασμό και διαφάνεια και όχι να γίνουν στατιστικά στοιχεία τα παιδιά μας», είπε στην ομιλία της η Μιρέλα Ρούτσι, μητέρα του Ντένις που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη.

Από την πλευρά του ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας θύματος των Τεμπών σημείωσε ότι «πέρασαν 3 χρόνια και κάνεις δεν μου έχει πει από τι κάηκε το παιδί μου, κανείς στη φυλακή». «Μας είπαν να έχουμε εμπιστοσύνη, μας είπαν να περιμένουμε. Όμως η υπομονή μας εξαντλήθηκε, μπροστά στην αδιαφορία και στη μεθοδευμένη συγκάλυψη. Τρία χρόνια μετά και η πληγή δεν έκλεισε γιατί η Δικαιοσύνη καθυστερεί. Μοιάζει με Δικαιοσύνη που αρνείται να υπάρξει. Και μια δημοκρατία που δεν αντέχει να κοιτάξει κατάματα την ευθύνη της. Ζητάμε πράξεις. Να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

«Είμαστε όλοι οι γονείς μαζί. Όλοι μαζί απαιτούμε δικαιοσύνη», σημείωσε από την πλευρά της η μητέρα του Δημήτρη Μασσαλή, θύματος των Τεμπών, Σταυρούλα Καρύδη.

Μαρία Καρυστιανού

Εντύπωση προκάλεσε βέβαια το γεγονός ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν ήταν μία από τους συγγενείς των θυμάτων που έβγαλαν λόγο καθώς όπως υποστηρίζει εκείνη «αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω… Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα».

«Είχα μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως δεν… υπήρξε μια άρνηση».

Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας

Τα μικρής έκτασης βέβαια επεισόδια δεν έλειψαν από το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος αφού κουκουλοφόροι και αστυνομικοί «πιάστηκαν στα χέρια» μετά την λήξη της συγκέντρωσης για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Άγνωστοι πέταξαν μπουκάλια και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς και εκείνοι απάντησαν κάνοντας ρίψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης ενώ προχώρησαν σε συλλήψεις. Συνολικά μέχρι στιγμή έχουν καταγραφεί στην Αθήνα 11 συλλήψεις και 174 προσαγωγές.

Στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν καπνογόνα και ναυτική χειροβομβίδα ενώ στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους συνελήφθη άντρας που είχε πάνω του αεροβόλο όπλο.

Παράλληλα σε στοά στην οδό Ερμού εντοπίστηκε σακούλα με 7-8 μπουκάλια βενζίνης για κατασκευή μολότοφ ενώ στην κάτω πλευρά της Πλατείας Κλαυθμώνος βρέθηκε μια σακούλα με βόμβες μολότοφ.

Ευτυχώς τα επεισόδια δεν πήραν τις διαστάσεις που είχαν πάρει πέρσι και η αναστάτωση έφτασε στο τέλος της σχετικά γρήγορα.

Κανονικά η κυκλοφορία πλέον στο κέντρο

Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά στο κέντρο της Αθήνας, με τα οχήματα να μπορούν να διέρχονται από τους δρόμους, ενώ και οι σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» έχουν ανοίξει.

Θεσσαλονίκη

Ακόμα, 15.000 άνθρωποι είχαν ξεχυθεί και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που οργανώθηκε στην Πόλη, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Με υψωμένα τα πανό τους, σύλλογοι, φοιτητές και οικογένειες έδωσαν το παρών και τίμησαν τα 57 θύματα της τραγωδίας. Με το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας – Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία – Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε», χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας, συγκεντρώθηκαν στην περιοχή γύρω από το άγαλμα του Βενιζέλου.

ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Αργότερα γύρω στη 1 το μεσημέρι, αφότου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, ξεκίνησε και η πορεία προς τον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου το τρένο που μετέφερε στους 57 δεν έφτασε ποτέ, κι εκεί όπου νεαροί και νεαρές άφησαν λουλούδια.

Λίγο μετά από την ώρα που ξέσπασαν επεισόδια στην Αθήνα, ξεκίνησαν και στη Θεσσαλονίκη, με την αστυνομία να οδηγείται σε τουλάχιστον 45 προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μερίδα διαδηλωτών εκτόξευσε βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, στο ύψος του ΥΜΑΘ, στο εργατικό κέντρο, με εκείνες να απαντούν κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών.

Η ένταση αναπτύχθηκε στα γύρω στενά, με κάδους απορριμμάτων να παραδίδονται στις φλόγες, ενώ γίνεται και χρήση κροτίδων κρότου λάμψης

Στη «μάχη» και η επαρχία

Μπορεί οι περισσότεροι άνθρωποι να μαζεύτηκαν στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά σήμερα όλες οι πόλεις της χώρας ήταν ενωμένες με συλλαλητήρια να γίνονται ακόμα και σε χωριά και νησιά.

Κάποιες από τις περιοχές όπου έγιναν μεγάλα συλλαλητήρια ήταν η Πάτρα, η Λάρισα, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, ο Βόλος και πολλά άλλα μέρη.

Στην Πάτρα, η συγκέντρωση ξεκίνησε σήμερα στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, με τη συμμετοχή πολιτών, συλλογικοτήτων, φοιτητικών συλλόγων και εργατικών σωματείων. Μετά το τέλος των ομιλιών, ξεκίνησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού διαδηλωτών.

Με συνθήματα και πανό, πλήθος διαδηλωτών, περίπου 6.000 άτομα κάθε ηλικίας, συγκεντρώθηκαν σήμερα (28/02) και στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας, ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης στη μνήμη των θυμάτων και πολιτικές για δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές. Μάλιστα και εκεί σημειώθηκαν κάποια μικροεπεισόδια με πέτρες και μολότοφ, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για προσαγωγές.

Και στα Χανιά η συμμετοχή των πολιτών ήταν μεγάλη αφού συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από τη Δημοτική Αγορά Χανίων, από πολίτες, σωματεία, συλλόγους που ζητούν δικαίωση για τα θύματα της τραγωδίας.

Στα Γιάννενα το συλλαλητήριο ήταν μεγάλο και έγινε μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας Ιωαννίνων από τις 12 το πρωί. Εργαζόμενοι, φοιτητές και εκπρόσωποι φορέων συγκεντρώθηκαν στο χώρο, με την πλατεία να γεμίζει σταδιακά.

Ακόμα στη Λάρισα με το σύνθημα «η Λάρισα δε ξεχνά» δεκάδες χιλιάδες κόσμος συγκεντρώθηκε στο κέντρο της πόλης. Αργότερα μάλιστα ξεκίνησε και πορεία η οποία κατέληξε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας όπου υπάρχει το μνημείο των θυμάτων.

Ιδιαίτερα μαζικές συγκεντρώσεις έγιναν και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας όπως η Χαλκίδα, η Λιβαδειά, η Θήβα, το Καρπενήσι και η Άμφισσα, αλλά και σε άλλα νησιά όπως η Ρόδος η Μυτιλήνη και η Λέσβος. Μικρότερες αλλα εξίσου σημαντικές συγκεντρώσεις έγιναν σε πολλές πόλεις και νησιά της Ελλάδας, γεγονός που φανερώνει την στήριξη που δείχνουν οι Έλληνες στα θύματα του ατυχήματος και στις οικογένειές τους.

Τρισάγιο στα Τέμπη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, τελέστηκε και το τρισάγιο για τα 57 θύματα των Τεμπών, στο σημείο «μηδέν» εκεί που βρήκαν τραγικό θάνατο, όταν τα 2 τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Μαθητές, σύλλογοι και κάτοικοι του οικισμού ένωσαν τις προσευχές τους για τους 57 συνανθρώπους, που πλέον δεν είναι κοντά μας, ενώ ανάμεσα σε αυτούς ήταν και κάποιοι από τους συγγενείς των θυμάτων, που ακόμη ζητούν δικαίωση για τον θάνατο των αγαπημένων τους.

Νωρίτερα, μαθητές από 9 ευρωπαϊκές χώρες βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας για να αποτίσουν φόρο τιμής στα 57 θύματα.

Αφού άφησαν λουλούδια, κεριά και αρκουδάκια στις 57 ελιές που φυτεύτηκαν για την μνήμη των νεκρών, κρέμασαν μαύρους χαρταετούς αλλά και πανό με τη λέξη «δικαίωση» σε κάθε γλώσσα.

Η τραγωδία στα Τέμπη που στοίχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους έχει μείνει στην ιστορία ως μία «μαύρη» μέρα που θα «στοιχειώνει» του Έλληνες μέχρι το τέλος. Συγγενείς, φίλοι και πολίτες όλων των περιοχών ζητούν «δικαίωση» για τα άτομα αυτά που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή. Η κύρια δίκη για την τραγωδία των Τεμπών έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026.