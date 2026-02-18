Τέμπη: Πλήρης αποζημίωση στους τραυματίες από τον ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες που δεν συνταγογραφούνται

Αποζημίωση 100% ακόμη και για υπηρεσίες και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που δεν συνταγογραφούνται, ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για τους τραυματίες των Τεμπών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι πολίτες που τραυματίστηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και είχαν ή συνεχίζουν και έχουν δαπάνες για παροχές υγείας και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι οποίες δεν συνταγογραφηθούνται ηλεκτρονικά και δεν εκτελούνται σε συμβεβλημένο πάροχο, είτε μέσω των γνωματεύσεων παροχών του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ είτε μέσω της ΗΔΥΚΑ, μπορούν να αποζημιωθούν σε ποσοστό 100%, μετά από ατομικό αίτημα που θα υποβάλλουν.

«Η ανωτέρω αποζημίωση πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής ατομικού αιτήματος από τους δικαιούχους, με προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (ενδεικτικά: ιατρική γνωμάτευση, απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς κ.λπ.) στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.) του ΕΟΠΥΥ» αναφέρεται ακόμη.

Η υποβολή του ατομικού αιτήματος δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία στις ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ είτε μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ). Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η έκδοση της σχετικής απόφασης αποζημίωσης για τις παροχές υγείας διενεργούνται από τις αρμόδιες ΠΕ.ΔΙ, αναφέρεται στην απόφαση του Οργανισμού.

