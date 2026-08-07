Τραγωδία στις Σέρρες: «Τα έχασα όλα, κάτι με τράβαγε στην καρδιά μου», λέει ο άνδρας που έχασε σύζυγο και γιο στο τροχαίο

Σπαρακτικά είναι τα λόγια του πατέρα που έχασε μέσα σε λίγα λεπτά τη σύζυγό του και τον 24χρονο γιο του στις Σέρρες, στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (07.08.2026), στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης.

Ο άνδρας περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν μάθει ότι οι δύο δικοί του άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στις Σέρρες που βύθισε στο πένθος μια οικογένεια, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος με συνοδηγό τη μητέρα του συγκρούστηκε με φορτηγό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατέρας δεν γνώριζε αρχικά τι είχε συμβεί και άρχισε να ανησυχεί όταν η γυναίκα και ο γιος του δεν απαντούσαν στο τηλέφωνο, λίγο πριν πληροφορηθεί για το τροχαίο. Μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε συγκλονισμένος πώς έφτασε στο σημείο και βρέθηκε μπροστά στην οικογενειακή τραγωδία.

Όπως είπε, η 46χρονη σύζυγός του και ο 24χρονος γιος τους είχαν φύγει το πρωί για να πάνε στην εργασία τους στην Αμφίπολη. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου βρισκόταν ο γιος του, ενώ η μητέρα του καθόταν στη θέση του συνοδηγού. «Σηκώθηκαν στις 7:30 για να πάνε στην Αμφίπολη για δουλειά… Στις 7:50 τους κάλεσα στο κινητό, αλλά δεν το σήκωσαν», είπε χαρακτηριστικά.

Η αγωνία του μεγάλωσε όταν δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους. Όπως περιέγραψε, κανείς δεν τον είχε ενημερώσει για το τι είχε συμβεί και ο ίδιος αισθανόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Βλέποντας ασθενοφόρο και πυροσβεστικά οχήματα, κατευθύνθηκε προς το σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τώρα τα έχω χάσει όλα. Δεν με ειδοποίησαν. Κάτι με τραβούσε στην καρδιά μου. Είδα το ασθενοφόρο και την πυροσβεστική, τους πήρα τηλέφωνο, αλλά τίποτα. Όταν ήρθα εδώ, τι να δω; Τους έχασα και τους δύο», είπε με σπασμένη φωνή, περιγράφοντας τη στιγμή που κατάλαβε ότι είχε χάσει τη γυναίκα και το παιδί του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, για λόγους που ερευνώνται από την Τροχαία, το αυτοκίνητο φέρεται να έχασε την πορεία του, να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε μετωπικά με το φορτηγό. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχει το βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται για το περιστατικό, ο οδηγός του φορτηγού πραγματοποιούσε live μετάδοση και έτσι καταγράφηκε η στιγμή κατά την οποία το ΙΧ πέρασε στην αντίθετη πλευρά του δρόμου και καρφώθηκε στο φορτηγό. Το υλικό εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Ο πατέρας, πάντως, δήλωσε ότι δεν είχε ακόμη καμία ενημέρωση για το τι οδήγησε στη μοιραία σύγκρουση. «Δεν μου είπαν τίποτα. Για την ώρα δεν ξέρω τίποτα».

«Ξαφνικά μου ήρθε το αυτοκίνητο, προσπάθησα να φύγω αριστερά» λέει ο οδηγός του φορτηγού

Για τα δευτερόλεπτα πριν από το τροχαίο στις Σέρρες μίλησε στο Mega ο οδηγός του φορτηγού, περιγράφοντας πώς είδε ξαφνικά το ΙΧ να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να κατευθύνεται προς το μέρος του. Ο ίδιος, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, υποστήριξε ότι επιχείρησε να κάνει ελιγμό για να αποφύγει τη σύγκρουση, χωρίς ωστόσο να προλάβει.

«Είμαι κανονικά στη λωρίδα μου, είμαι στα 75 με 80 χιλιόμετρα, γιατί εκεί τόσο πρέπει να πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω, και ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο», ανέφερε ο οδηγός του φορτηγού στο Mega.

Η Τροχαία συνεχίζει την έρευνα, εξετάζοντας τα ίχνη στο οδόστρωμα και το διαθέσιμο οπτικό υλικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.