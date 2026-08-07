Υπόθεση υποκλοπών: Δεν ανασύρεται η δικογραφία από το αρχείο αποφάσισε ο Άρειος Πάγος

Στο αρχείο παραμένει η δικογραφία για την υπόθεση των υποκλοπών. Απορρίπτονται από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Ευάγγελο Μπακέλα οι τέσσερις νέες αιτήσεις για ανάσυρση της δικογραφίας από το «συρτάρι» και την επανεκκίνηση της έρευνας, στον απόηχο νέων στοιχείων, όπως αυτά προέκυψαν από τη δίκη των τεσσάρων καταδικασθέντων εκπροσώπων των δύο εταιρειών εμπορίας λογισμικού παρακολούθησης, αλλά και από τα νέα στοιχεία που εισέφεραν ο Αντώνης Σαμαράς, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές για λογαριασμό του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κρίση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν εισφέρθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν ανάσυρση της υπόθεσης υποκλοπών από το αρχείο και νέα έρευνα. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός με τέσσερις διαφορετικές πράξεις απέρριψε τα ισάριθμα αιτήματα.

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Το αίτημα Αντώνη Σαμαρά

Αναφορικά με το αίτημα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μπακέλας έκρινε ότι η διπλή διερεύνηση της υπόθεσης παρακολούθησης του και τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Αχιλλέα Ζήση και του πρώην Εισαγγελέα του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Σε σχέση με το αίτημα του πρώην υπουργού επί ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Σπίρτζη για εκ νέου έρευνα των υποκλοπών, με την προσκόμιση μηνυμάτων (emails) από το κινητό του εκ των οποίων ένα έφερε τον χαρακτήρα «απόρρητο», στην ειδική πράξη μη ανάσυρσης της υπόθεσης ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σημειώνει, ότι δεν προσκομίστηκε κάτι καινούργιο από αυτά που εξετάστηκαν στην πολύμηνη δίκη για τους τέσσερις κατηγορούμενους εκπροσώπους της Intellexa και της Krikel.

Ασυμβίβαστο για τον Ταλ Ντίλιαν

Σε ό,τι αφορά το αίτημα του Θανάση Κουκάκη που επικαλείται τις δημόσιες δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Intellexa Ταλ Ντίλιαν ότι η εταιρεία του εμπορεύεται το λογισμικό μόνο σε κρατικές αρχές και κυβερνήσεις, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εξηγεί ότι ο εν λόγω, δε μπορεί να εξεταστεί ως μάρτυρας καθώς είναι καταδικασθείς για αυτή την υπόθεση. Το ίδιο ισχύει, εξηγεί στην πράξη αρχειοθέτησης ο κ. Μπακέλας και για τους άλλους τρεις καταδικασθέντες σε 126 χρόνια κάθειρξη έκαστος για την υπόθεση των υποκλοπών.

Η δευτεροβάθμια δίκη των Ντίλιαν, Λαβράνου, Μπίτζιου και Χάμου έχει προσδιοριστεί για τις 11 Δεκεμβρίου.