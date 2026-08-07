Θεοδώρος Βασιλακόπουλος: Στο «κόκκινο» Νότια και Ανατολική Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Σε επιφυλακή βρίσκεται ο ΕΟΔΥ, μετά από την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική. Ειδικά, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΥ μιλώντας σήμερα Παρασκευή (07.08.2026) στο ΕΡΤnews ανέφερε τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες.

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος τόνισε ότι τα κρούσματα καταγράφονται κυρίως στη Νότια και την Ανατολική Αττική. Εξήγησε, ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από το κοινό κουνούπι, το οποίο υπάρχει στη χώρα από το 2010.

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Η πλειονότητα των λοιμώξεων είναι ασυμπτωματικές, ενώ περίπου 20% των νοσούντων εμφανίζει ήπια συμπτώματα, όπως πυρετό και αδιαθεσία. Σε ποσοστό κάτω του 1% εκδηλώνονται σοβαρές επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Ο ΕΟΔΥ και οι δήμοι πραγματοποιούν κάθε άνοιξη ψεκασμούς για τον περιορισμό των προνυμφών, ωστόσο – όπως τόνισε – είναι αδύνατον να εξαλειφθούν πλήρως τα κουνούπια, καθώς η υπερβολική χρήση εντομοκτόνων θα προκαλούσε οικολογική καταστροφή. Σε περιοχές όπου εντοπίζεται κρούσμα, γίνονται στοχευμένοι επαναληπτικοί ψεκασμοί.

Για την προστασία των πολιτών, ο Βασιλακόπουλος συνέστησε:

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χρήση αντικουνουπικών στο σώμα και στον χώρο,

μακριά ρούχα τις βραδινές ώρες,

ανεμιστήρα στα πόδια,

ιδιαίτερη προσοχή από άτομα με ανοσοκαταστολή, που κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόσηση

Συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική εκτίμηση είναι ο έντονος πονοκέφαλος, η ζάλη, η απώλεια προσανατολισμού και η αστάθεια βάδισης.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ υπενθύμισε επίσης βασικούς κανόνες για ασφαλή έκθεση στον ήλιο κατά τις διακοπές. Αποφυγή παρατεταμένης ηλιοθεραπείας τις μεσημεριανές ώρες, χρήση αντηλιακού υψηλής προστασίας, σκιά, καπέλο και συχνή ενυδάτωση.