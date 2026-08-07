Ελλάδα

Θεοδώρος Βασιλακόπουλος: Στο «κόκκινο» Νότια και Ανατολική Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Τι πρέπει να προσέχουν οι παραθεριστές - Αυξήθηκαν τα κρούσματα
Κουνούπι
Κουνούπι / ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Σε επιφυλακή βρίσκεται ο ΕΟΔΥ, μετά από την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική. Ειδικά, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΥ μιλώντας σήμερα Παρασκευή (07.08.2026) στο ΕΡΤnews ανέφερε τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες.

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος τόνισε ότι τα κρούσματα καταγράφονται κυρίως στη Νότια και την Ανατολική Αττική. Εξήγησε, ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από το κοινό κουνούπι, το οποίο υπάρχει στη χώρα από το 2010.

Η πλειονότητα των λοιμώξεων είναι ασυμπτωματικές, ενώ περίπου 20% των νοσούντων εμφανίζει ήπια συμπτώματα, όπως πυρετό και αδιαθεσία. Σε ποσοστό κάτω του 1% εκδηλώνονται σοβαρές επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Ο ΕΟΔΥ και οι δήμοι πραγματοποιούν κάθε άνοιξη ψεκασμούς για τον περιορισμό των προνυμφών, ωστόσο – όπως τόνισε – είναι αδύνατον να εξαλειφθούν πλήρως τα κουνούπια, καθώς η υπερβολική χρήση εντομοκτόνων θα προκαλούσε οικολογική καταστροφή. Σε περιοχές όπου εντοπίζεται κρούσμα, γίνονται στοχευμένοι επαναληπτικοί ψεκασμοί.

Για την προστασία των πολιτών, ο Βασιλακόπουλος συνέστησε:

  • χρήση αντικουνουπικών στο σώμα και στον χώρο,
  • μακριά ρούχα τις βραδινές ώρες,
  • ανεμιστήρα στα πόδια,
  • ιδιαίτερη προσοχή από άτομα με ανοσοκαταστολή, που κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόσηση

Συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική εκτίμηση είναι ο έντονος πονοκέφαλος, η ζάλη, η απώλεια προσανατολισμού και η αστάθεια βάδισης.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ υπενθύμισε επίσης βασικούς κανόνες για ασφαλή έκθεση στον ήλιο κατά τις διακοπές. Αποφυγή παρατεταμένης ηλιοθεραπείας τις μεσημεριανές ώρες, χρήση αντηλιακού υψηλής προστασίας, σκιά, καπέλο και συχνή ενυδάτωση.

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