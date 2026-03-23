Ελλάδα

Τέμπη: Συγκλονίζει η γιαγιά των τριών κοριτσιών της οικογένειας Πλακιά – Στο δικαστήριο με κορνίζα των εγγονών της

Δίνει το παρών στη δίκη και ελπίζει να αποδοθεί δικαιοσύνη στις ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα
Η γιαγιά των κοριτσιών Πλακιά που χάθηκαν στα Τέμπη
Το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών άφησε ανοιχτές πληγές στις ψυχές των συγγενών των θυμάτων και σήμερα (23.03.2026) που αρχίζει η δίκη στη Λάρισα ήταν όλη εκεί.

Η παρουσία όμως μιας συγγενή θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στη Λάρισα συγκλονίζει. Πρόκειται για την γιαγιά τριών κοριτσιών Πλακιά,  της Θώμης, της Χρύσας και της Αναστασίας.

Διαβάστε ΕΔΩ LIVE τις τελευταίες εξελίξεις στη δίκη των Τεμπών

Εμφανώς συγκινημένη και κρατώντας στα χέρια της μια κορνίζα με φωτογραφία των τριών εγγονιών της δίνει το παρών στη δίκη και ελπίζει να αποδοθεί δικαιοσύνη στις ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα.

Συγκεντρώσεις έξω από το κτήριο του Συνεδριακού Κέντρου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκεται στο συγκρότημα ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην ΤΕΙ Λάρισας) όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026. Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπονται 36 άτομα, ενώ οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350. Περισσότερα από 230 πρόσωπα - συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και φορείς - θα παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι 33 από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Στο εδώλιο βρίσκονται στελέχη από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, καθώς και της Hellenic Train. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανείπωτος ο πόνος για τους συγγενείς των θυμάτων (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Με τη φωτογραφία των εγγονών της έφτασε ο Γαιόπολις (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026. Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπονται 36 άτομα, ενώ οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350. Περισσότερα από 230 πρόσωπα - συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και φορείς - θα παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι 33 από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Στο εδώλιο βρίσκονται στελέχη από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, καθώς και της Hellenic Train. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Δεν ξεχνά τις εγγονές της (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Να σημειωθεί ότι από νωρίς το πρωί έξω από κτίριο «Γαιόπολις», στη Λάρισα έχουν συγκεντρωθεί όχι μόνο συγγενείς των θυμάτων, αλλά και πλήθος κόσμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
100
78
76
75
39
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αυτό είναι το email που οδήγησε το ελληνικό FBI στη σύλληψη του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη για τους πλαστούς πίνακες
Ο καταγγέλλων (τα στοιχεία του οποίου ειναι στη διάθεση του newsit.gr) προσεφυγε μαζί με τον γνωστό δικηγορο, εκτιμητή και συλλέκτη έργων τέχνης κ. Στέλιο Γκαρίπη στην 23η ανακρίτρια και κατέθεσαν αίτηση υποστήριξης της κατηγορίας
Ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης
Πανοραμικά πλάνα του newsit.gr από drone έξω από τον χώρο που διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών
Κόσμος με πανό έχει συγκεντρωθεί απ΄έξω για να δηλώσει την συμπαράστασή του στους συγγενείς των θυμάτων ζητώντας δικαιοσύνη, ενώ υπάρχει και έντονη αστυνομική δύναμη
Πανοραμικό πλάνο έξω από το συνεδριακό κέντρο Γαιόπολις
«Το υποβρύχιο σπήλαιο είναι σαν να σε ρουφάει, οι έρευνες διακόπηκαν λόγω επικινδυνότητας» λέει ο επικεφαλής των διασωστών για τον δύτη που αγνοείται στη Βουλιαγμένη
«Είναι ένα τεχνικό περιβάλλον εξαιρετικά δύσκολο, με τόσο ισχυρά ρεύματα που δεν σε αφήνουν καν να κινηθείς» λέει στο newsit.gr ο πρόεδρος...
Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύτη στη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, Κυριακή 22 Μαρτίου 2026. Στο σημείο βρίσκονται ένα πλοίο του λιμενικού, κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστολών και ένα ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο
Διαδηλωτές έγραψαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των νεκρών απέναντι από το κτίριο που γίνεται η δίκη για τα Τέμπη
Εργαζόμενοι, φοιτητές, συνταξιούχοι και απλοί πολίτες που από την αρχή στηρίζουν τον αγώνα των συγγενών, έχουν φτάσει μαζικά με λεωφορεία στη Λάρισα για να δώσουν το παρών
Τέμπη: Διαδηλωτές έγραψαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των νεκρών απέναντι από το κτίριο που γίνεται η δίκη
6
Newsit logo
Newsit logo