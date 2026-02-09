Τέσσερα τροχαία στην Λεωφόρο Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Με πολλή υπομονή θα πρέπει να «οπλιστούν» οι οδηγοί που κινούνται προς νότια προάστια, αφού σημειώθηκαν αλλεπάλληλα τροχαία ατυχήματα στην Λεωφόρο Ποσειδώνος το απόγευμα της Δευτέρας (09.02.2026).

Σε 4 διαφορετικά σημεία της Λεωφόρου Ποσειδώνος σημειώθηκαν συγκρούσεις οχημάτων, με τις τρεις να είναι στο ρεύμα προς Γλυφάδα, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με τεράστια δυσκολία. Το ένα από τα τροχαία συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος της εξόδου για τη Λεωφόρου Συγγρού.

Έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα εντοπίζεται, όπως κάθε μέρα και στην λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο με βήμα «σημειωτόν» κινούνται τα οχήματα από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι Λυκόβρυση. Στην κάθοδο, το πρόβλημα συναντάται επίσης από Λυκόβρυση και φτάνει μέχρι και Μοσχάτο.

«Στο κόκκινο» και οι λεωφόροι Κηφισιάς και Μεσογείων και στα δύο ρεύματά τους, ιδιαίτερα σε Ψυχικό, Χαλάνδρι και Νέα Παρασκευή.

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας, με κίνηση να συναντάται σε Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Πατησίων.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Μαρούσι.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20′-25′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10′ στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Υμηττού 10′-15′ από Παπάγου έως έξοδο για Καρέα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 9, 2026

