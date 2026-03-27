«Θα δεις τώρα τι θα κάνω» είπε ο 45χρονος που εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών σε πλοίο για Κρήτη

Σοκ έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες, ένα περιστατικό σε πλοίο για την Κρήτη όπου ένας άνδρας, εισέβαλε γυμνός μέσα σε καμπίνα που έμεναν μαθήτριες, με τη συνέχεια να είναι βγαλμένη από ταινία.

Ο άνδρας που μπούκαρε γυμνός σε καμπίνα που βρίσκονταν μαθητριες σε πλοίο για την Κρήτη, έχει νοσηλευτεί 2 φορές, λόγω του εθισμού που έχει στο ποτό. Μαθητές τον ακινητοποίησαν και τον χτύπησαν, όπως λένε στην προσπάθειά τους να αμυνθούν.

Ο άνδρας, δήλωσε στο Λιμενικό τα εξής: «Είχα πιεί με κάποιους συναδέλφους μου στο πλοίο και συγκεκριμένα στο σαλόνι γύρισα στην καμπίνα για ύπνο. Δεν θυμάμαι πως βρέθηκα στην καμπίνα τους. Ζητώ συγγνώμη».

Όπως είπε δεν ήξερε ότι ήταν μαθήτριες και τόνισε ότι εκείνοι τον χτύπησαν.

«Δεν ήξερα τα παιδια, ούτε ότι ήταν μαθητές. Έχω πρόβλημα με το αλκοόλ. Με χτύπησαν, εγώ δεν τους πείραξα.

Ο άνδρας ζήτησε συγγνώμη για την απρεπή συμπεριφορά του.

Στην εκπομπή Live News μίλησε και ένας από τους μαθητές, με την περιγραφή του να διαφέρει πολύ από εκείνη του άνδρα.

«Έτσι όπως περπατάγαμε ακούμε από τον διάδρομο φωνές και βλέπουμε κορίτσια από το δικό μας σχολείο να τρέχουν προς το μέρος μας και έτσι όπως βλέπαμε τις κοπέλες πάμε προς τον διάδρομο που έτρεχαν και βλέπουμε έναν γυμνό άνδρα απέναντι από το δωμάτιό τους. Είχε μπει μέσα στο δωμάτιο των κοριτσιών, μπήκε ήταν λίγο ανοιχτή η πόρτα μπήκε μέσα στο δωμάτιο των κοριτσιών, έκλεισε την πόρτα και τα κορίτσια δεν κατάλαβαν στην αρχή ποιος ήταν και μόλις τον είδε μια κοπέλα λέει “τι κάνεις;” και του φωνάζει “τι κάνεις;” είδαν ότι ήταν γυμνός και αυτός λέει “θα δεις τώρα τι θα κάνω”», ανέφερε στο MEGA μαθητής.

«Ήταν ολόγυμνος. Μετά έτρεχε στους διαδρόμους και έτσι όπως έτρεχε στους διαδρόμους κάπως έπεσε κάτω. Δεν τον χτυπήσαμε πολύ αμυνθήκαμε, καταλαβαίνετε πήγε να μας επιτεθεί και αμυνθήκαμε. Ήταν στο πάτωμα και του είπαμε “δεν θα κουνηθείς μέχρι να έρθει κάποιος από τη ρεσεψιόν”», πρόσθεσε.

Εκεί παρενέβη το πλήρωμα, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα, του έδωσε ρούχα και τον περιόρισε σε χώρο του πλοίου μέχρι να μεταφερθεί αργότερα στο γκαράζ, όπου παρέμεινε έως ότου τον παραλάβουν το πρωί οι λιμενικές αρχές.

Πλέον ο 45χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου ενώ οι μαθητές δίνουν κατάθεση για τα όσα συνέβησαν εντός του πλοίου.