Θάνατος 7χρονου στη Ροδόπη: Για εμπρησμό από αμέλεια κατηγορείται η μητέρα

Ένα επτάχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του από τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της οικογένειας στο χωριό Ρίζωμα στη Ροδόπη, τα ξημερώματα της Παρασκευής (26.12.2025), δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

Η πυροσβεστική υπηρεσία έλαβε κλήση για τη φωτιά στο σπίτι της οικογένειας στη Ροδόπη και στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, που ανέσυραν το άτυχο παιδί χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σπίτι βρίσκονταν ακόμη ο έξι ετών αδελφός του επτάχρονου και ο πατέρας, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ καλή είναι η κατάσταση της υγείας της μητέρας της οικογένειας.

Το εξάχρονο παιδί φέρει εγκαύματα σε πόδια, χέρια και πρόσωπο. Μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, όπου μπήκε κατευθείαν στην Παιδοχειρουργική και νοσηλεύεται εκεί.

Στο μεταξύ, δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σχηματίζεται σε βάρος της μητέρας, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 6 το πρωί πήγε να ανάψει την ξυλόσομπα που έσβηνε, ανοίγοντας το καπάκι και ρίχνοντας πετρέλαιο. Αποτέλεσμα ήταν να σημειωθεί ανάφλεξη στο δωμάτιο των 15 τετραγωνικών.

Τα δύο μικρά παιδιά κοιμόντουσαν σε στρώματα στο πάτωμα. Όταν έγινε η ανάφλεξη, η μητέρα κάλεσε τον πατέρα για βοήθεια, ο οποίος κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο, και έβγαλαν το ένα παιδί έξω, αλλά όχι και το δεύτερο. Επισημαίνεται ότι και τα δύο παιδιά της οικογένειας είχαν κινητικά προβλήματα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το τοπικό ανακριτικό υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.