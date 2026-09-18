Ελλάδα

Ρέντης: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο με σκουπίδια, λάστιχα και παλέτες - Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους λόγω των καπνών
Φωτιά στον Ρέντη
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Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 18.09.2026, σε υπαίθριο χώρο στου Ρέντη, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικόπεδο όπου υπήρχαν πεταμένα σκουπίδια, λάστιχα και παλέτες.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:45, σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου στον Ρέντη.

Λόγω των υλικών που καίγονταν, στην περιοχή δημιουργήθηκαν πυκνοί καπνοί.

Στο σημείο επιχείρησαν αρχικά 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες των ΟΤΑ, και εθελοντές με τις δυνάμεις να ενισχύονται έτσι ώστε να μην εξαπλωθεί.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στις 15:00, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Η προειδοποίηση αφορούσε τους καπνούς από τη φωτιά, με τους πολίτες να καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστές πόρτες και παράθυρα.

Η κατάσταση στο σημείο εμφανίζεται πλέον βελτιωμένη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την επιχείρηση.

Την ίδια στιγμή, η ΕΛ.ΑΣ έχει αποκλείσει τους γύρω δρόμους, ενώ η ατμόσφαιρα, όσο πέφτει η φλόγα και «χαμηλώνει» ο καπνός, γίνεται ακόμα πιο αποπνικτική.

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