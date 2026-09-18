Ελλάδα

Σοκ στην Εύβοια: Έδεσε τραυματισμένο άλογο στην καρότσα και το έσερνε στον δρόμο – Βίντεο

Το περιστατικό προκαλεί ερωτήματα και αντιδράσεις, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την τύχη του ζώου
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Ελλάδα
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