Καιρός αύριο: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo, ενώ θα έχουμε και ισχυρούς τοπικούς ανέμους.

Συγκεκριμένα ο καιρός αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το Meteo θα έχει ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής και δυτικής χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, ηλιοφάνεια αναμένεται στα περισσότερα τμήματα της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας και ίσως και της Πελοποννήσου κατά τις μεσημβρινές/απογευματινές ώρες.

Η μεταφορά ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρα θα συνεχιστεί αλλά σε χαμηλές συγκεντρώσεις στα Δωδεκάνησα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 32, στην Ήπειρο από 13 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 12 έως 33 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 32, στην Πελοπόννησο από 11 έως 30 βαθμούς, στην Κρήτη από 11 έως 31, στα Επτάνησα από 16 έως 30, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 14 έως 30 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο κατά τις πρωινές ώρες. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς κυρίως από δυτικές διευθύνσεις.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από βόρειες-βορειοανατολικές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς.