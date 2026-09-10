Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στον δήμο Δάφνης Υμηττού – Στο νοσοκομείο προληπτικά παιδιά και εργαζόμενοι

Σοκ και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το περιστατικό σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, όταν διαπιστώθηκε ότι στο φαγητό που δόθηκε σε παιδιά είχε μπει απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Μετά το συμβάν, ο Δήμος προχώρησε σε άμεσα μέτρα, ενώ παιδιά και εργαζόμενοι χρειάστηκε να εξεταστούν από γιατρούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό, όταν κατά τη διάρκεια του γεύματος έγινε αντιληπτό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τη γεύση του φαγητού. Ακολούθησε έλεγχος και, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί κατά λάθος πολύ μικρή ποσότητα από απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι.

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Μικρή ποσότητα του φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από ορισμένα παιδιά και μέλη του προσωπικού. Αμέσως υπήρξε επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και ενημερώθηκαν οι γονείς για όσα είχαν συμβεί.

Για προληπτικούς λόγους, παιδιά και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία, προκειμένου να παρακολουθηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Μετά το περιστατικό, ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού έθεσε σε αναστολή καθηκόντων τον εμπλεκόμενο υπάλληλο, ενώ αποφάσισε τη σφράγιση της κουζίνας του σταθμού και τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της δημοτικής Αρχής, η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και έχουν πάρει εξιτήριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

«Την Τετάρτη 09.09.2026, κατά το μεσημεριανό γεύμα, διαπιστώθηκε αλλοίωση στην γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι.

Επειδή ελάχιστη ποσότητα φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από κάποια παιδιά και μέλη του Προσωπικού, εφαρμόστηκε άμεσα το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και έγινε άμεση ενημέρωση των γονέων για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και πραγματοποιήθηκε ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία παιδιών και μελών του Προσωπικού για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν έλαβαν ήδη εξιτήριο.

Με εντολή του Δημάρχου εκδόθηκε απόφαση για τη λήψη άμεσων μέτρων, τα οποία αφορούν:

την αναστολή καθηκόντων του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού,

τη σφράγιση της κουζίνας και τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου,

τη Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται με τη δέουσα σοβαρότητα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, μέχρι την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού».