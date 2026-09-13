Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Καταγγελία γυναίκας που κατέληξε με σοβαρή βλάβη στα νεφρά – «Θα πάθεις καρκίνο αν συνεχίσεις τα φάρμακα»

Άκρως επικίνδυνες μεθόδους φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα στόματα ανοίγουν και όσα καταγγέλλονται είναι σοκαριστικά.

Μια νέα καταγγελία φέρνει στο φως ο ΣΚΑΪ για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο στο Κολωνάκι όπου ξεψύχησε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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Μια γυναίκα ανέφερε ότι υπέφερε από ένα αυτοάνοσο νόσημα και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Για τη βελτίωση της υγείας της επισκέφθηκε τη γιατρό Ιωάννα Γάκα και εκείνη αφού της εξέτασε το αίμα, της είπε ότι υπήρχε «πολύ μεγάλη πιθανότητα» να εμφανίσει καρκίνο εξαιτίας των φαρμάκων που λάμβανε και την έπεισε να διακόψει την αγωγή της.

«Μου είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάθω καρκίνο από τα φάρμακα που παίρνω. “Το βλέπω, αν το συνεχίσεις θα πάθεις καρκίνο” και με έπεισε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να κόψω τα φάρμακα», ανέφερε η γυναίκα.

Της σταμάτησε τα φάρμακα και της έδωσε δικά της σκευάσματα και βιταμίνες. Η γυναίκα ανέφερε ότι αρχικά δεν κατάλαβε την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Όταν όμως μετά από έξι μήνες υποβλήθηκε σε εξετάσεις οι τιμές της είχαν απορυθμιστεί. Άμεσα επικοινώνησε με νεφρολόγο, ο οποίος της ζήτησε να πραγματοποιήσει επιπλέον εξετάσεις.

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«Χάνεις τα νεφρά σου»

«Μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα, ήταν βράδυ, ήμουν στην εργασία μου, μου είπε “παράτα τα όλα και έφυγες για το νοσοκομείο που διανυκτερεύει, χάνεις τα νεφρά σου”», ήταν τα λόγια της.

Σύμφωνα με την ίδια, εισήχθη στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί επιχείρησαν με ισχυρή φαρμακευτική αγωγή να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ενημέρωσε με μήνυμα τη γιατρό Ιωάννα Γάκα για την εξέλιξη της υγείας της, ωστόσο, όπως ισχυρίζεται, εκείνη δεν επικοινώνησε στη συνέχεια μαζί της για να πληροφορηθεί την πορεία της. Σύμφωνα με όσα είπε η γυναίκα έχει υποστεί σε μόνιμη βλάβη και χρειάζεται να υποβάλλεται σε εξετάσεις ανά τρίμηνο, ώστε να παρακολουθείται η κατάστασή της.

Η ίδια γυναίκα μάλιστα αποκάλυψε ότι η γιατρός της πρότεινε να υποβληθεί και σε πλασμαφαίρεση. Την οδήγησε μάλιστα και σε ένα δωμάτιο του ιατρείου όπου, σύμφωνα με την ίδια, εκείνη τη στιγμή άλλος άνθρωπος υποβαλλόταν στη συγκεκριμένη διαδικασία.

«Μου την εξήγησε, “θα κάνεις αυτό, θα φύγουν οι τοξίνες, θα γλιτώσεις από το αυτοάνοσο”. Αλλά ήταν ένα δωμάτιο που δεν είχε καμία υποδομή», δήλωσε η ίδια.

Η γυναίκα ανέφερε ακόμη ότι δεν έλαβε απόδειξη για τις υπηρεσίες που της παρασχέθηκαν. Όπως είπε, τόσο οι θεραπείες όσο και οι βιταμίνες είχαν υψηλό κόστος και επέλεξε να πληρώσει χωρίς απόδειξη, καθώς με αυτόν τον τρόπο το ποσό ήταν χαμηλότερο.

Μια ακόμη καταγγελία που αφορά την Ιωάννα Γάκα μετέδωσε αυτή τη φορά ο Alpha. Ένας άνδρας υποστήριξε ότι η γιατρός είχε προχωρήσει σε λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του, αναφέροντάς της, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ότι έπασχε από καρκίνο, κάτι που όπως ισχυρίζεται δεν ίσχυε.

«Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο άνδρας.

Την ίδια ώρα, ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί στο παρελθόν το συγκεκριμένο ιατρείο, ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα, όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς της.

«Είχα κάνει “stem cell” θεραπεία και πολλά μέλη της οικογένειάς μου είχαν κάνει την ίδια θεραπεία», δήλωσε.