Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τη γιατρό του Κολωνακίου – «”Διάβαζε” το αίμα της 9χρονης κόρης μου»

Δήλωνε μαιευτήρας-γυναικολόγος, γιατί πολύ απλά κανείς πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να την αναζητήσει στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου και να δει πως είναι γιατρός άνευ ειδικότητας.

Ο λόγος για τη γιατρό που κατηγορείται με τον συνάδελφο και σύζυγό της για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο διαμέρισμα – ιατρείο τους στο Κολωνάκι στις 9 Σεπτεμβρίου.

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Οι αποκαλύψεις για το πελατολόγιο του ζευγαριού δεν έχουν τέλος!

Μία μητέρα μίλησε στο MEGA και το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο την Παρασκευή (11.09.2026) και περιγράφει την εμπειρία που είχε όταν επισκέφθηκε το περιβόητο ιατρείο με την 9χρονη κόρη της.

Όπως αποκαλύπτει η γυναίκα, η 56χρονη γιατρός πέρασε το αίμα του μικρού παιδιού από φυγοκέντρηση και του «διάβαζε» τη ζωή του…

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Δηλαδή, σύμφωνα με τη μητέρα, η γιατρός έλεγε στο κορίτσι «έχεις περάσει κάτι πολύ σοβαρό στη ζωή σου», «είσαι πολύ στενοχωρημένη», «έχεις πάθει σοκ»…

Και όταν η μητέρα του κοριτσιού ρώτησε την 56χρονη πώς τα κατάλαβε αυτά, απάντησε «πως αυτό το μηχάνημα τα λέει μέσω του αίματος».

Έγραφαν… συνταγές για σκευάσματα σε «μπακαλόχαρτα»

Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για τους γιατρούς του Κολωνακίου.

Συμπαιγνία του ιατρείου με συγκεκριμένα φαρμακεία, στα οποία οι ασθενείς εξαναγκάζονταν να αγοράζουν συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες και προβιοτικά σε εξαιρετικά υψηλές τιμές φαίνεται να υπήρχε, μετά από ακόμη μία αποκάλυψη του «Live News».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 56χρονη φαίνεται πως τους έγραφε συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες, προβιοτικά και διάφορα άλλα σκευάσματα τα οποία όπως καταγγέλλουν, όταν πήγαιναν και τα αγόραζαν, κόστιζαν μέχρι και 220 ευρώ.

Πάνω σε αυτές τις συνταγογραφήσεις φαίνεται ότι αναγράφεται να πάνε και σε συγκεκριμένο φαρμακείο για να πάρουν αυτά τα φάρμακα. Ότι θεωρητικά δηλαδή είναι πολύ περιορισμένα και γι’ αυτό έπρεπε να τα βρουν σε πολύ συγκεκριμένα φαρμακεία που η ίδια πρότεινε.

Τι αναφέρει η καταγγελία

«Τα φάρμακα που έχει από κάτω, που συνεργάζεται με το φαρμακείο που είναι ένα 200άρι στο νερό. Με έστειλε σε ένα (φαρμακείο) που συνεργάζεται στην Άνω Γλυφάδα και από κάτω από το φαρμακείο που έχει αυτή, που συνεργάζεται με ένα φαρμακείο από κάτω, απέναντι που είναι. Προφανώς θα έχει και ίσως και άλλους που να συνεργάζεται, αλλά εμένα στους δύο με παρέπεμψε», αναφέρει μαρτυρία στο «Live News».

«Μου γράφει γύρω στα δεκαπέντε χάπια τα οποία αυτά τι ήταν; Βιταμίνες ήταν και διουρητικά ήταν και για το έντερο πάρα πολλά προβιοτικά και μου λέει: «Θα πας να τα πάρεις από το φαρμακείο απέναντι». Πήρα ένα λευκό χαρτί σε Word το οποίο επάνω έγραφε αυτές τις βιταμίνες, βιταμίνες, φυτικά πράγματα ξέρω εγώ κάτι. Τα πουλούσε το φαρμακείο απέναντι αλλά ήταν εξειδικευμένο γιατί εγώ μετά δεν τα έβρισκα αυτά αλλού. Πάω στο φαρμακείο, κάνω ένα λογαριασμό θυμάμαι 220 ευρώ βλακείες», είπε άλλη καταγγέλλουσα.

Μέσα από καταγγελίες αποκαλύπτεται ότι τα σκευάσματα αυτά χρεώνονταν έως και διπλάσια από την κανονική τους αξία στην αγορά (για παράδειγμα, 800 ευρώ αντί για 400 ευρώ). Μάλιστα, όταν οι ασθενείς αντιλαμβάνονταν την απάτη, τα συνεργαζόμενα φαρμακεία προχωρούσαν σε «παζάρια» προκειμένου να μην χάσουν την πελατεία, παραδεχόμενα ουσιαστικά την ύπαρξη οικονομικής συμφωνίας με το ιατρείο.

Έμπορος συμπληρωμάτων διατροφής που συνεργαζόταν με το ζευγάρι μιλά στο «Live News»

Το «Live News» έκανε τη δική του έρευνα και εντόπισε έναν έμπορο συμπληρωμάτων διατροφής.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Πώς φτάσατε σε εμένα; Εγώ έχω εταιρεία με συμπληρώματα διατροφής. Τα οποία είναι γνωστά στην Ελλάδα και γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Υπήρξαν ασθενείς που είχαν ας πούμε τη σύσταση από την κυρία Γ… και τον κύριο Θ… για να κάνουν σε μένα θεραπείες ή να πάρουν κάποιο συμπλήρωμα διατροφής. Από το ηλεκτρονικό κατάστημα που έχω»,

»Επίσης είχαν έρθει ασθενείς από τον κύριο Θεοδωρόπουλο για να κάνουν και φυσικοθεραπεία. Πολλοί είχαν κινητικά προβλήματα. Έχω μιλήσει με ασθενείς στο παρελθόν που έχουν πάρει και πράγματα από μένα και μου είπαν ότι ξέρεις, πάμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή άκουσα, τους άκουσα ικανοποιημένους. Εγώ ξέρω ότι έχουν βοηθήσει πολύ κόσμο. Αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Η κυρία Γ… ας πούμε ξέρω ότι έχει κάνει σπουδές πάνω στην θεραπευτική διατροφή, στο να χρησιμοποιεί βότανα, στο να χρησιμοποιεί ομοιοπαθητικά. Στην ολιστική ιατρική μπορεί να απευθυνθεί ένας ασθενής γιατί μπορεί να θέλει να έχει παραπάνω υποστήριξη. Αυτό δεν απαγορεύεται από πουθενά», ανέφερε στο «Live News».