Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Φλόκα Αχαΐας – Σηκώθηκαν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, το απόγευμα της Παρασκευής (11.9.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Αχαΐα ήταν άμεση και έτσι η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 16 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 7 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις πυρόσβεσης, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.