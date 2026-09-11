Ελλάδα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Φλόκα Αχαΐας – Σηκώθηκαν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, το απόγευμα της Παρασκευής (11.9.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Αχαΐα ήταν άμεση και έτσι η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 16 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις πυρόσβεσης, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

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