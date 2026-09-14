Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Του χορήγησαν 0,1mg αντί για 1mg αδρεναλίνης – Αγνόησαν δύο alert του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης για θρόμβωση

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στην παλιά του γειτονιά για τελευταία φορά. Πέντε μέρες μετά τον θάνατό του από ανακοπή, ο σπουδαίος τραγουδιστής κηδεύτηκε στη γενέτειρά του, τη Νίκαια, την Δευτέρα (14.09.2026) όπου πλήθος θαυμαστών, συνεργατών και συναδέλφων έδωσαν το «παρών».

Την ώρα που μία ολόκληρη χώρα θρηνεί την απώλεια ενός καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην ελληνική μουσική για πάνω από τρεις δεκαετίες, ένα μεγάλο γιατί σκεπάζει την υπόθεση θανάτου του. Οι αρχές συνεχίζουν τις ενδελεχείς έρευνες προκειμένου να ρίξουν φως στο πώς και γιατί έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καθώς αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος τους την Δευτέρα (14.09.2026).

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που σόκαρε το πανελλήνιο την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, όταν ανακοινώθηκε ότι ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφτεί την κλινική στο Κολωνάκι, αναζητώντας θεραπεία διότι, όπως ο ίδιος είχε πει στους δύο γιατρούς δεν αισθανόταν καλά το τελευταίο διάστημα. Εκεί, η 56χρονη γιατρός του πρότεινε την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης – διαδικασία παρόμοια της αιμοκάθαρσης – κατά τη διάρκεια της οποίας, ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του και τελικά κατέληξε.

Τα λάθη των γιατρών έγιναν το ένα μετά το άλλο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Στις καταθέσεις τους, έχουν πέσει σε μια σειρά αντιφάσεων σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη στην οδό Καρνεάδου το μεσημέρι της Τετάρτης. Μάλιστα, σύμφωνα με νέα στοιχεία σοκάρει η αποκάλυψη αναφορικά με την στιγμή που χορήγησαν αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί την στιγμή που ήταν αναίσθητος ο τραγουδιστής του έκαναν συνολικά τρεις ενέσεις αδρεναλίνης για να τον επαναφέρουν. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Live News, οι γιατροί χορήγησαν όχι 1mg αδρεναλίνης αλλά 0.1mg σε κάθε δόση. Και αυτό γιατί το 0.1mg μπήκε σε 0.9mg ορού. Συνολικά, λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε μόλις το 30% από την δόση που θα έπρεπε για να μπορέσει να επανέλθει.

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Παράλληλα, συγκλονίζει και μία νέα αποκάλυψη για το μοιραίο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Αν και η 56χρονη γιατρός αρχικά υποστήριξε ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία όταν κατέρρευσε ο τραγουδιστής, αυτό διαψεύστηκε από το λογισμικό του μηχανήματος που έδειξε ότι η διαδικασία διήρκησε 42 λεπτά. Ωστόσο, σύμφωνα με το Live News, από τα πρώτα 10 λεπτά το μηχάνημα έβγαλε ένδειξη alert για θρόμβωση, την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μάλιστα, υπήρξαν δύο ενδείξεις, τις οποίες η 56χρονη φέρεται να αγνόησε και να άφησε την διαδικασία να συνεχιστεί για άλλη μισή ώρα, μέχρι να αντιληφθεί ότι καλλιτέχνης δεν έχει πια τις αισθήσεις του. Το πρώτο Alarm είχε την ένδειξη 9 που σημαίνει φλεβική πίεση που υπερβαίνει το μέγιστο καθορισμένο όριο. Ο χειριστής του μηχανήματος κάνει skip (επικύρωση) και συνεχίζει τη θεραπεία.

Το χρονολόγιο της Τρίτης μέχρι τον θάνατο

Το κουβάρι της υπόθεσης προσπαθούν να ξετυλίξουν οι αρχές, οι οποίες ερευνούν τις τελευταίες κινήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη μέχρι την στιγμή που πήγε στην κλινική του Κολωνακίου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με το Live News, ο τραγουδιστής είχε επισκεφτεί από την Τρίτη το ιατρείο και είχε κάνει ραντεβού με την γιατρό.

Το Live News έκανε μία νέα σοβαρή αποκάλυψη αναφορικά με το τι έγινε την μοιραία 1μιση ώρα που ήταν αναίσθητος ο Γιώργος Μαζωνάκης στο κρεβάτι της κλινικής μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Το χρονολόγιο της υπόθεσης όμως ξεκινάει, όχι από τις 14:00 όταν έφτασε ο τραγουδιστής στο Κολωνάκι, αλλά σχεδόν 24 ώρες νωρίτερα, όταν ο δημοφιλής ερμηνευτής επισκέφτηκε ξανά το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, την Τρίτη, μια μέρα πριν πεθάνει.

«Ήρθε την Τρίτη το μεσημέρι. Πάρκαρε κι έφυγε αργά το απόγευμα γύρω στις 19:00 – 20:00. Ήταν ευδιάθετος, χαρούμενος, φαινόταν πολύ καλά, μάλιστα κάναμε και πλάκα, μας διασκέδασε», είπε μιλώντας στην εκπομπή, ένας υπεύθυνος πάρκινγκ στο Κολωνάκι. Έτσι, αποδεικνύεται ότι ο ταργουδιστής συναντήθηκε με την 56χρονη γιατρό.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η ίδια, στις 17:16 μίλησε τηλεφωνικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη και στις 19:00 έκαναν ένα έκτακτο ραντεβού, χωρίς να διευκρινίζει τη διάρκεια. «Του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο και διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος. Είχε έναν παράξενο βήχα, μία υπερδιέγερση και δεν μπορούσε να σταθεί πολλή ώρα. Στο τέλος με ρώτησε τι μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα. Του είπα ότι κάτι που είναι γρήγορο και απομακρύνει τις ουσίες, χημικές ή τοξικές, είναι η θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα ‘INUS PHERESIS’, η οποία είναι καθαρισμός του αίματος. Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτήν την θεραπεία, δεν θα παρουσιαζόταν», είπε.

Την γιατρό ωστόσο διέψευσε η γραμματέας του ιατρείου, λέγοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο στις 17:00 κάνοντας ένα ραντεβού μίας ώρας. Μαρτυρία που έφερε στο φως το «Live News» τοποθετεί τον Γιώργο Μαζωνάκη σε κατάστημα υποδημάτων του Κολωνακίου από τις 19:20 μέχρι τις 19:35. «Η αλήθεια είναι ότι είχε έρθει εδώ. Ήταν μία χαρά, τέλεια ήταν, νορμάλ ήταν ο άνθρωπος και κατά τις 19:20 ήρθε. Δηλαδή κατά τις 19:35 έφυγε από εδώ από το μαγαζί».

Η μοιραία Τετάρτη

Η γιατρός και ο τραγουδιστής φέρονται την Τρίτη, να έκλεισαν τη μοιραία συνάντηση για τις 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης – που εξετάζεται αν ήταν τακτικός πελάτης του ζευγαριού – ζήτησε την βοήθεια της γιατρού προκειμένου να αισθανθεί καλύτερα, λόγω αδιαθεσία που είχε τελευταία. Μάλιστα, φέρεται να ήταν ιδιαίτερα αγχωμένος και ενόψει της μεγάλης συναυλίας που θα έδινε στο τέλος του μήνα για τα 33 χρόνια του στο τραγούδι.

Έτσι, οι δύο τους συμφώνησαν στο να ξαναπάει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην κλινική την επόμενη μέρα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει προγραμματισμένο ραντεβού πλασμαφαίρεσης στις 13:00 με την 56χρονη γιατρό στο Κολωνάκι. Όπως φαίνεται, πριν ξεκινήσει από το σπίτι του στην Βούλα, είχε ένα ατύχημα που του προκάλεσε ένα μικρό τραύμα στο μέτωπο.

Ο οδηγός του ταξί που συχνά εξυπηρετούσε τον τραγουδιστή, έφτασε στο Πανόραμα Βούλας, τον παρέλαβε και τον πήγε στο πλησιέστερο φαρμακείο για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Έτσι δικαιολογείται και το τσιρότο που είχε στο μέτωπό του, την στιγμή που πέθανε.

Σύμφωνα με αποκλειστική μαρτυρία στο Live News, ο ερμηνευτής έφτασε στο φαρμακείο στις 13:20 και έφυγε 13:30 για να πάει στο Κολωνάκι. Μετά από 25 λεπτά, στις 13:55, o Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε με το ταξί στο ιατρείο της Καρνεάδου. Σε βίντεο ντοκουμέντο που είχε εξασφαλίσει το newsit.gr, αποτυπώνονται δύο ταξί να περνούν από το σημείο, το ένα από τα δύο είναι αυτό που μεταφέρει τον τραγουδιστή. «Φτάσαμε στο ιατρείο στο Κολωνάκι πριν από τις 14:00. Νωρίτερα είχαμε σταματήσει στο φαρμακείο στη Βούλα γιατί τρέχανε αίματα, να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες», είπε ο οδηγός του ταξί μιλώντας στο Mega.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο λίγα λεπτά πριν τις 14:00, έχοντας καθυστερήσει στο ραντεβού του περίπου μία ώρα. Αυτό επιβεβαίωσε και στην κατάθεσή της η 28χρονη γραμματέας της κλινικής – η οποία φέρεται να είναι η μοναδική που είπε την αλήθεια στις αρχές. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που είχε εξασφαλίσει το newsit.gr, ο 58χρονος γιατρός στις 13:59 βρισκόταν σε εστιατόριο.