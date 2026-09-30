Θάνατος Μαζωνάκη: Η γιατρός εξόπλιζε και δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι που ήταν κλειστό – Δίνει απαντήσεις η άρση απορρήτου

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για τους δυο γιατρούς στο Κολωνάκι οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Για τη γιατρό μάλιστα της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι δουλειές φαίνεται πως πήγαιναν τόσο καλά, ώστε το ιατρείο δεν τους χωρούσε πλέον και είχαν αρχίσει να κάνουν ανοίγματα και στον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ. Εξόπλιζε έναν δεύτερο χώρο, για τον οποίο όμως, λίγους μήνες νωρίτερα είχε ζητήσει αναστολή λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

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Τους τελευταίους μήνες, ο δεύτερος χώρος, ο οποίος εμφανίζεται στο όνομα της μεσαίας κόρης της, είχε αρχίσει να εξοπλίζεται. Υπνοθεραπεία, υδροθεραπεία, οθόνες και… γραμματείς ήταν μεταξύ όσων είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους.

Τις αποκαλύψεις για το τι συνέβαινε με τον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ έκανε η γραμματέας του ιατρείου της Καρνεάδου.

«Ιατρείο όχι, αλλά θα μπορούσε να είναι ένας χώρος “Κέντρο Εναλλακτικών Θεραπειών”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνισε, πάντως, ότι στον χώρο δεν υπήρχαν ακόμη νοσηλευτές, αλλά μόνο γραμματειακή υποστήριξη.

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Σύμφωνα με το Star είχαν προσληφθεί δύο γραμματείς, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Όλα αυτά συνέβαιναν σε έναν χώρο που είχε διαγραφεί από τον χάρτη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Το 2025 οι γιατροί ζητούν να ανοίξει η Πατριάρχου Ιωακείμ ως ιατρείο. Τον Απρίλιο του 2026, η γιατρός, μέσω του δικηγόρου της, ζητά την ανάκληση της άδειας. Τον ίδιο μήνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αποδέχεται την πράξη ανάκλησης. Άρα, ο χώρος θα έπρεπε να μην υφίσταται και όχι να εξοπλίζεται.

Εναν τέτοιο χώρο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν θα μπορούσε να το είχε εντοπίσει, καθώς μετά από ανάκληση δεν γίνεται αυτοψία, παρά μόνο εάν υπάρξει καταγγελία για παράνομη λειτουργία..

Η γραμματέας υπενθύμισε, επίσης, ότι ο χώρος ήταν δηλωμένος ως… έδρα των μηχανημάτων MIRACELL, όπου, εντελώς συμπτωματικά, επίσης δεν υπήρχαν πινακίδες.

Άρση απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα

Τα κινητά, από σήμερα, αρχίζουν να «μιλούν», με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κλήσεις, μηνύματα και τι ώρα ακριβώς αυτά έγιναν.

Συγκεκριμένα θα ελεγχθούν τα δεδομένα επικοινωνιών του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και των πέντε προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τη στιγμή που ο καλλιτέχνης κατέρρευσε, έπειτα από βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Οι δικαστές του Συμβουλίου, έχοντας θετική εισαγγελική εισήγηση, κάνουν δεκτό το αίτημα του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και, με το βούλευμά τους, διατάσσουν την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για έξι τηλεφωνικές συσκευές, καθώς και τον έλεγχο κατασχεθέντος ηλεκτρονικού υλικού.

Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχονται τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών που βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, τριών υπαλλήλων του ιατρείου, αλλά και του ίδιου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η άρση του απορρήτου αφορά το χρονικό διάστημα από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή την επομένη του θανάτου του καλλιτέχνη.