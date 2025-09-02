Ελλάδα

Θέρμη: Ανέκφραστη και με σκυμμένο κεφάλι έφτασε στα δικαστήρια η 45χρονη οδηγός του τροχαίου – Σήμερα η απολογία της

Σε βάρος της 45χρονης έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο
Η 45χρονη οδηγός της Porsche στη Θέρμη

Έχοντας σκυμμένο το κεφάλι και καμία έκφραση στο πρόσωπό της, η 45χρονη οδηγός της Porsche  πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου, το πρωί της Τρίτης (02.09.2025), προκειμένου να απολογηθεί για το σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής στην Θέρμη.

Η 45χρονη οδηγός της Prosche αναμένεται να δώσει σήμερα τις δικές της εξηγήσεις στον ανακριτή για το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος της Θέρμης. Από την  σφοδρή σύγκρουση υπενθυμίζεται ότι τραυματίστηκαν σοβαρά οι επιβάτες άλλου οχήματος, μία 26χρονη και ένας 28χρονος, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος της 45χρονης έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή, εγκατάλειψη από υπαίτιο τροχαίου από οδηγό που είχε ως αποτέλεσμα σωματική βλάβη ατόμων.

Η οδηγός της Porsche διώκεται επίσης για οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών καθώς παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει ένα ηρεμιστικό χάπι (Xanax), το οποίο φαίνεται να υποστήριξε ότι της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου μετέβη μετά το τροχαίο.

Η 45χρονη οδηγός της Porsche στη Θέρμη

Η 45χρονη οδηγός της Porsche στη Θέρμη

Η 45χρονη οδηγός της Porsche στη Θέρμη

Τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Απολογία στα δικαστήρια για τη 45χρονη οδηγό της Porsche
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Απολογία στα δικαστήρια για τη 45χρονη οδηγό της Porsche
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Απολογία στα δικαστήρια για τη 45χρονη οδηγό της Porsche
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Απολογία στα δικαστήρια για τη 45χρονη οδηγό της Porsche
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Εμμένει στους ισχυρισμούς της

Παρά τα αποτελέσματα του αλκοτέστ και των ιατρικών της εξετάσεων, η 45χρονη επιμένει να υποστηρίζει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, και ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος εσκεμμένα, αλλά ειδοποίησε τις αρχές και στη συνέχεια μετέβη στο νοσοκομείο.

Η οδηγός του πολυτελούς οχήματος, σε χτεσινές δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Power Talk, επανέλαβε πως το τροχαίο στην Θέρμη σημειώθηκε όταν έσκυψε να κλείσει τον κλιματισμό. «Δεν είχα πιει καθόλου αλκοόλ – Έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό και έφυγα εκτός δρόμου», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχω κάνει κάτι, δεν έχω να δηλώσω τίποτα, είμαι σοκαρισμένη. Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν. Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ, όπου δέχτηκα τις πρώτες βοήθειες. Ήμουν αιμόφυρτη, το είδε και η Εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα παντού κλπ. Είμαι πολύ συντριμμένη με αυτό που έγινε», είπε η 45χρονη.

«Δεν είχα πιει καθόλου. Το θεωρώ όλο αυτό άδικο», συμπλήρωσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη ένας 14χρονος για τη φωτιά στον προαστιακό στην Πάτρα - Αναζητούνται 2 άτομα
Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία, οι οποίοι παρέδωσαν τον ανήλικο ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν - Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από το στάδιο της Παναχαϊκής, στις γραμμές του τρένου
Φωτιά στην Πάτρα 2
Στις 12 το πόρισμα για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αφορά 500 ΑΦΜ που πήραν 20 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της ΕΛ.ΑΣ, που θα ανακοινώσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφορά 500 ΑΦΜ που εντοπίστηκαν να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις 20 εκατ. ευρώ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 54
Newsit logo
Newsit logo