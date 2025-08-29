Θέρμη: Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο – Δίνει κατάθεση στις αρχές

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται η 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Η 45χρονη στην οποία ανήκει η Porsche ταυτοποιήθηκε από τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, το οποίο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα παρέσυρε ένα αυτοκίνητο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης τραυματίζοντας δύο άτομα. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν στο τιμόνι του οχήματος ήταν η ίδια ή κάποιος άλλος. Η ιδιοκτήτρια έχει επιχείρησεις μανικιουρ πεντικιούρ στη Θεσσαλονίκη.

Αμέσως μετά το τροχαίο ο οδηγός του πολυτελούς οχήματος έσπασε την ηλιοροφή και τράπηκε σε φυγή για να μην εντοπιστεί από τους αστυνομικούς. Έφυγε πριν φτάσουν στο σημείο το ΕΚΑΒ και τα περιπολικά.

Ολα έγιναν τα ξημερώματα της Παρασκευής (29.08.2025) όταν το πολυτελές αυτοκίνητο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες εμβόλισε ένα άλλο ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ. Η μία από τους δύο τραυματίες είναι γυναίκα και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Tο ένα από τα δύο οχήματα που εμπλέκονται στο τροχαίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα και εκσφενδονίστηκε 100 μέτρα μακριά.