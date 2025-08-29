Ελλάδα

Θέρμη: Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο – Δίνει κατάθεση στις αρχές

Η ιδιοκτήτρια έχει επιχείρησεις μανικιούρ πεντικιούρ στη Θεσσαλονίκη - Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα και μεταφέρθηκαν στο ΑΧΕΠΑ
Η Porsche που προκάλεσε το τροχαίο
Η Porsche που προκάλεσε το τροχαίο

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται η 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Η 45χρονη στην οποία ανήκει η Porsche ταυτοποιήθηκε από τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, το οποίο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα παρέσυρε ένα αυτοκίνητο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης τραυματίζοντας δύο άτομα. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν στο τιμόνι του οχήματος ήταν η ίδια ή κάποιος άλλος. Η ιδιοκτήτρια έχει επιχείρησεις μανικιουρ πεντικιούρ στη Θεσσαλονίκη.

Αμέσως μετά το τροχαίο ο οδηγός του πολυτελούς οχήματος έσπασε την ηλιοροφή και τράπηκε σε φυγή για να μην εντοπιστεί από τους αστυνομικούς. Έφυγε πριν φτάσουν στο σημείο το ΕΚΑΒ και τα περιπολικά.

Ολα έγιναν τα ξημερώματα της Παρασκευής (29.08.2025) όταν το πολυτελές αυτοκίνητο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες εμβόλισε ένα άλλο ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ. Η μία από τους δύο τραυματίες είναι γυναίκα και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Tο ένα από τα δύο οχήματα που εμπλέκονται στο τροχαίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα και εκσφενδονίστηκε 100 μέτρα μακριά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μια 45χρονη επιχειρηματίας η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη
Η Porsche που ανήκει σε ιδιοκτήτρια επιχείρησης μανικιούρ πεντικιούρ τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες εμβόλισε ένα άλλο ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ
Η σπασμένη ηλιοροφή από την οποία έφυγε η οδηγός της Porsche 30
Ο δήμαρχος Αλοννήσου πιάστηκε «στα χέρια» με 70χρονο κάτοικο του νησιού - Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος
Την ώρα που βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα, ο 70χρονος κάτοικος Αλοννήσου υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί επειγόντως με σκάφος στο Βόλο
Ασθενοφόρο 3
Ανάβυσσος: Χτύπησαν μονοκατοικία όπου διέμενε οικογένεια Ουκρανών και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 230.000 ευρώ
Οι δράστες άνοιξαν ένα χρηματοκιβώτιο και πήραν περίπου 82.000 ευρώ ενώ αφαίρεσαν και κοσμήματα αξίας, κατά δήλωση των ιδιοκτητών, μεγαλύτερης των 150.000 ευρώ
Αστυνομία 6
Βίντεο ντοκουμέντο με συμμορία που ξάφριζε σπίτια στον Ασπρόπυργο - Πέταξαν πυροσβεστήρα σε αστυνομικούς
Οι κατηγορούμενοι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ψέκασαν ασβέστη από πυροσβεστήρα κατά των αστυνομικών και στη συνέχεια τον πέταξαν στο μπροστινό μέρος του περιπολικού οχήματος
Ασπρόπυργος
3
Έρχονται βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Ισχυρά μελτέμια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo