Θέρμη: Συγκλονίζει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche – «Πήγαιναν στο αεροδρόμιο για να έρθουν Ικαρία» 

«Έρχονταν για διακοπές στην Ικαρία», λέει στο newsit.gr η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν η μαύρη Porsche εμβόλισε το αυτοκίνητο που οδηγούσε η κόρη της στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης.

Από θαύμα δεν υπήρξε κάποιο θύμα στο σοβαρό τροχαίο που έγινε στις 05:00 τα ξημερώματα σήμερα (29/09/2025) στη εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος της Θέρμης. Κι αν η 45χρονη κατάφερε να βγει από το πολυτελές όχημα, το μικρότερο όχημα που εμβόλισε όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες μετατράπηκε σε άμορφη μάζα.

Οδηγός στο άλλο όχημα ήταν μια 26χρονη κοπέλα και συνοδηγός ο 28χρονος φίλος της. Οι δύο τους είχαν έρθει από την Αγγλία και πήγαιναν στο αεροδρόμιο προκειμένου να ταξιδέψουν για την Ικαρία. Εκεί τους περίμεναν οι γονείς της 26χρονης για να περάσουν τις διακοπές τους.

Δείτε την πορεία της μαύρης Porsce:

«Το παιδί διέφυγε τον κίνδυνο. Πήγαιναν στο αεροδρόμιο μαζί με το φίλο της για να έρθουν στην Ικαρία για διακοπές. Το πρωί όταν ξύπνησα εγώ είχα ένα μήνυμα στο κινητό μου. Μου το έστειλε ο φίλος της ο οποίος ήταν στο δωμάτιο νοσηλείας του ΑΧΕΠΑ», λέει στο newsit.gr η μητέρα της 26χρονης.

«Μου έλεγε ότι αυτός ήταν σε ένα δωμάτιο κι η κόρη μου στην εντατική. Ψάχναμε να βρούμε εισιτήριο να δούμε τι γίνεται με το παιδί, ευτυχώς η κόρη μου βγήκε από την εντατική. Αυτή έχει ομολογήσει αλλά εγώ έχω τις απορίες μου. Μπορεί να έσπασε μεθυσμένη την ηλιοροφή και να βγήκε. Στο αλκοτέστ ήταν με 0,8 ήταν όταν την πιάσανε κι όχι τη στιγμή του τροχαίου. Μετά από τόσες ώρες ήταν ακόμα μεθυσμένη», ξέσπασε η μητέρα της κοπέλας που παραμένει στο νοσοκομείο.