Θέρμη: «Ραβασάκι» 7.000 ευρώ σε γονείς για τους βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε νηπιαγωγεία

Ζημιές ύψους 7.000 ευρώ προκάλεσαν δύο παρέες ανηλίκων σε 2 διαφορετικά νηπιαγωγεία στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με τις αρχές να καλούν τους γονείς να πληρώσουν τα «σπασμένα» από τους βανδαλισμούς.

Το πρώτο περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τους μαθητές Γυμνασίου να μην γνωρίζουν καν πως οι βανδαλισμοί στο νηπιαγωγείο Θέρμης καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας. Οι ανήλικοι ταραξίες αφού τα έσπασαν όλα, τράπηκαν σε φυγή.

Τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας στάλθηκαν στις αρχές οι οποίες ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Λίγο καιρό μετά, ένας δεύτερος βανδαλισμός, και πάλι σε νηπιαγωγείο της περιοχής, σήμανε ξανά τον συναγερμό, με αποτέλεσμα 9 ανήλικοι να ταυτοποιηθούν.

Ο δήμος Θέρμης, κάλεσε αμέσως τους γονείς τους ζητώντας τους τα 7.000 ευρώ που χρειάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών.

Έτσι, οι γονείς συμφώνησαν και αναμένεται να πληρώσουν τις ζημιές ώστε η υπόθεση να μην προχωρήσει στα δικαστήρια.