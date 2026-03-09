Θεσπρωτία: «Έως και δέκα ημέρες» θα διαρκέσει η μετασεισμική δραστηριότητα – Αποκαλυπτικές εικόνες μετά τον ισχυρό σεισμό

Με μικρούς μετασεισμούς συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα (9/3/2026), η μετασεισμική δραστηριότητα σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ στις 5:32π.μ τα ξημερώματα της Κυριακής, με επίκεντρο της Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας.

Μάλιστα το τελευταίο 24ωρο έχουν καταγραφεί πάνω από 90 σεισμικές δονήσεις με τη συχνότητα είναι εντυπωσιακή, καθώς καταγράφεται κατά μέσο όρο ένας μετασεισμός ανά 15 με 20 λεπτά. Αν και η πλειονότητα των σεισμών είναι μικρού μεγέθους (μεταξύ 1,5 και 2,8 Ρίχτερ), το μικρό εστιακό βάθος (περίπου 10 χλμ) τους καθιστά ιδιαίτερα αισθητούς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων.

Ο ισχυρότερος μετασεισμός που ακολούθησε στη Θεσπρωτία εξακολουθεί να είναι αυτός των 4,7 Ρίχτερ τέσσερα λεπτά μετά τον κύριο σεισμό, στις 5:36π.μ με το επίκεντρό του να υπολογίζεται περίπου 8,4 χιλιόμετρα από τη Λεπτοκαρυά. Ακολούθησαν δύο δονήσεις μεγέθους 3,4 Ρίχτερ λίγα λεπτά αργότερα.

Αισθητός μετασεισμός σημειώθηκε και στις 17:02 το απόγευμα της Κυριακής (08/03/2026), όπου σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε ένταση 3,7 Ρίχτερ με το επίκεντρο να σημειώνεται 7χλμ ανατολικά βορειοανατολικά της Λεπτοκαρυάς στη Θεσπρωτία.

Από τον ισχυρό σεισμό προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια αλλά και σχολεία στην ευρύτερη περιοχή Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Tα χωριά που έχουν πληγεί περισσότερο είναι στον Δήμο Δωδώνης και στις Δημοτικές Ενότητες Σελλών και Δωδώνης. Ψήνα, Σενίκο, Άγιος Νικόλαος, και άλλα μετρούν τις πληγές τους και μάλιστα μετά από έναν βαρύ χειμώνα που πέρασαν με το αποτύπωμα να είναι ακόμη έντονο.

«Πλούσια» μετασεισμική ακολουθία

Ο πρόεδρος του Οργανισμούς Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας, χαρακτήρισε «πλούσια» τη μετασεισμική ακολουθία, αλλά παράλληλα εξήγησε ότι είναι μια φυσιολογική αντίδραση για μια περιοχή με ιστορικό που έχει σεισμικότητα.

Εκείνος τόνισε ότι η μετασεισμική δραστηριότητα μπορεί να διαρκέσει «έως και δέκα ημέρες» αλλά εμφανίστηκε καθησυχαστικός προς τους κατοίκους λέγοντας ότι δεν θα ξεπεράσει τα 5,5 ρίχτερ. Ανέφερε ότι θα γίνουν μικροί σεισμοί τις επόμενες μέρες που δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερο πρόβλημα.

Επίσης εξήγησε ότι η περιοχή δομείται γεωλογικά από εβαπορίτες, δηλαδή πετρώματα που διογκώνονται με το νερό και δημιουργούν σεισμική ανησυχία στην περιοχή.

Στις πληγείσες περιοχές θα μεταφερθεί και κλιμάκιο της Περιφέρειας μαζί με μηχανικούς, προκειμένου να εξετάσουν την καταλληλόλητα των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές, από σπίτια μέχρι και εκκλησίες και να εκτιμήσουν το εύρος των ζημιών. Σε αρκετά σημεία έχουν πέσει τούβλα και υλικά από σκεπές, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη προσοχής.

Σχολεία με τηλεκπαίδευση

Τα σχολεία και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί μάλιστα παρέμειναν σήμερα κλειστά στον Δήμο Ιωαννιτών και στον Δήμο Ηγουμενίτσας εξαιτίας της σεισμικής ανησυχίας, με τα μαθήματα να γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Το ίδιο μέτρο ισχύει και για τις σχολικές μονάδες στους δήμους Φιλιατών και Σουλίου, καθώς οι αρχές θέλουν να διασφαλίσουν την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.