Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 14χρονος μαθητής συνελήφθη με αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι έξω από σχολείο

Ο ανήλικος με καταγωγή από την Αλβανία είναι μαθητής Γυμνασίου της Πυλαίας
Περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Ένας 14χρονος συνελήφθη έξω από σχολείο της Θεσσαλονίκης με αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι. Τη σύλληψη του ανήλικου έκαναν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» την Τρίτη (23.12.2025) το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.gr, διερχόμενοι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο τον 14χρονο, ο οποίος στεκόταν μαζί με δύο φίλους του έξω από το 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Ο ανήλικος με καταγωγή από την Αλβανία είναι μαθητής Γυμνασίου της Πυλαίας.

Οι αστυνομικοί έλεγξαν το σακίδιό του και διαπίστωσαν ότι κουβαλούσε μαζί του ένα αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι, μήκους περίπου 20 εκατοστών. Είπε στους αστυνομικούς ότι το είχε μαζί του για αυτοάμυνα.

Ο 14χρονος συνελήφθη για «παράβαση του νόμου περί όπλων» και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

