Θεσσαλονίκη: 4.800 ευρώ πλήρωσε για να μην πάει φυλακή ο 41χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος ιδιωτικό ασθενοφόρο

«Νιώθω πολύ άσχημα θέλω να ζητήσω συγνώμη, πρώτη φορά μου τυχαίνει», είπε στην απολογία του, αναγνωρίζοντας ότι έκανε λάθος
Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 16 μηνών καταδικάστηκε ο 41 ετών άνδρας που συνελήφθη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της Τετάρτης (18.02.2026) επειδή οδηγούσε μεθυσμένος ιδιωτικό ασθενοφόρο.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον σταμάτησαν για έλεγχο όταν αντιλήφθηκαν την περίεργη οδηγική του συμπεριφορά στο τιμόνι ιδιωτικού ασθενοφόρου στη Θεσσαλονίκη.

Από την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε, με την μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και συγκεκριμένα οι διαδοχικές μετρήσεις ”έδειξαν” 0,8 και 1,20 mg/l.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση. Αποφάσισε δε, να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ/ημερησίως.

«Νιώθω πολύ άσχημα θέλω να ζητήσω συγνώμη, πρώτη φορά μου τυχαίνει», είπε στην απολογία του, αναγνωρίζοντας ότι έκανε λάθος. Ανέφερε ότι ήρθε το προηγούμενο 24ωρο από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να παραλάβει την Τετάρτη μία ηλικιωμένη και με αφορμή την παρουσία του στην πόλη βγήκε μία βόλτα.

