Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 65χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» με σοβαρά τραύματα
Ασθενοφόρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10.04.2026) στη Θεσσαλονίκη, όταν μία 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 15:00 στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδός Λαγκαδά), στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη όταν ο οδηγός παρέσυρε -κάτω από συνθήκες που διερευνώνται- την 65χρονη πεζή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» με σοβαρά τραύματα.

Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
101
54
53
50
Newsit logo
Newsit logo