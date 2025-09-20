Θεσσαλονίκη: Διπλή εξαφάνιση 14χρονων από το Ωραιόκαστρο – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Πιο δημοφιλή
Μη χάσετε
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας
Σε χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπο αναμένεται να υποβληθεί ο 15χρονος που παραμένει στο «Αγλαΐα Κυριακού»
Περνάνε με «κόκκινο» ή αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα χωρίς φαινομενικά να υπάρχει κάποιος λόγος
Συνολικά μέχρι σήμερα ο Σύλλογος «Όραμα Ελπίδας» έχει εγγράψει 189.000 εθελοντές δότες εκ των οποίων οι 477 έχουν ήδη βρεθεί συμβατοί και προσφέρουν μόσχευμα
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
Παλαιστίνιος μαχαίρωσε συμπατριώτη του σε περιοχή του Ηρακλείου και διέφυγε με πατίνι - Στο νοσοκομείο το θύμα
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη
Εργαζόμενος από την εταιρεία του γερανού υποστήριξε ότι «λύγισαν» τα πόδια του μηχανήματος και έγινε το ατύχημα
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες τοπικά 7 μποφόρ