Θεσσαλονίκη: Διπλή εξαφάνιση 14χρονων από το Ωραιόκαστρο – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ανακοίνωση για τη διπλή εξαφάνιση ανήλικων από την περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη εκδόθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» το Σάββατο (20.09.2025).

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» για τη διπλή εξαφάνιση στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται για τον Λάνο-Lano (όνομα) Μοχαμάντ-Mohammad (επίθετο), 14 ετών και τον συνομήλικό του, Σαρντάρ-Sardar (όνομα) Μαγλούντ-Mawlood (επίθετο), ιρακινής καταγωγής και οι δύο.

Τα ίχνη των δύο ανηλίκων χάθηκαν το απόγευμα της 19ης Σεπτεμβρίου από χώρο φιλοξενίας στη περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε το Σάββατο για την εξαφάνισή τους και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ο Μοχαμάντ-Mohammad (επ.) Λάνο-Lano (ον.) έχει ύψος 1,65μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Ο Μαγλούντ-Malwood (επ.) Σαρντάρ- Sardar (ον.) έχει ύψος 1,70μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.