Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά σε τροχαίο στο Κολχικό – 4 ελαφρά τραυματίες

Οι άνθρωποι νοσηλεύονται με κατάγματα δίχως να κινδυνεύουν οι ζωές τους
Το σημείο της σύγκρουσης
Το σημείο της σύγκρουσης / φωτό thes.gr

Ένα τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Κυριακή (28/9/2025), περίπου στις 13:20 στην περιοχή του Κολχικού στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του emakedonia.gr από την αστυνομία, το τροχαίο έγινε στην Επαρχιακή Οδό Λαγκαδά-Σοχού έξω από το Κολχικό στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με φόρα μετωπικά και τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, αλλά δεν χρειάστηκε απεγκλωβισμός κανενός από τους επιβάτες.

Τα ασθενοφόρα, πήγαν τους τέσσερις επιβαίνοντες στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύονται με κατάγματα δίχως να κινδυνεύουν οι ζωές τους.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
