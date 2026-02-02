Θεσσαλονίκη: Εικόνες από το υπόγειο της φρίκης που βρέθηκε νεκρή η 47χρονη – Απολογούνται οι 2 άνδρες για τις δολοφονίες

Ενώπιων εισαγγελέα μεταφέρθηκαν το πρωί της Δευτέρας (02.02.2026) οι 2 κατηγορούμενοι για τη δολοφονίας της 47χρονης Μαρίας Αγγελακούδη και της 43χρονης Βίκυς Κουτσάκη στη Μενεμένη της Θεσσαλονίκης. Ο 52χρονος έχει ήδη ομολογήσει το έγκλημα κατά της 47χρονης ενώ ο 50χρονος κατηγορείται για συναυτουργία και δεν έχει αποκαλύψει τίποτα στις αρχές.

Οι 2 άνδρες πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα λίγο πριν τις 11:00 το πρωί. Ο 52χρονος αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση θανάτου της 43χρονη Βίκυς Κουτσάκη. Υποστηρίζει πως η γυναίκα πέθανε στον ύπνο της και επειδή φοβόταν να μην τον κατηγορήσουν, δεν ειδοποίησε τις αρχές και απλά σκέπασε την σορό της με κουβέρτες στο υπόγειο του σπιτιού που έμενε, στη Θεσσαλονίκη. Η σορός της γυναίκας βρέθηκε λίγες ημέρες μετά και σε προχωρημένη σήψη.

Σχετικά με την αδικοχαμένη 47χρονη, στην κατάθεσή του υποστήριξε πως εκνευρίστηκε που μίλαγε δυνατά στο τηλέφωνο και έτσι, της έκλεισε το στόμα και την στραγγάλισε. Θέλοντας να ξεφορτωθεί το πτώμα, το πέταξε στα σκουπίδια.

Η 47χρονη φέρεται πως πέθανε κατά τη διάρκεια βιασμού και ενώ στην πράξη συμμετείχε και 3ο άτομο (φέρεται πως είναι ο 50χρονος).

Οι 2 άνδρες κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Τα ντοκουμέντα από το μοιραίο υπόγειο

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του Άγγελου Λαμπίδη για το newsit.gr, το υπόγειο στο οποίο βρέθηκε νεκρή η 43χρονη θυμίζει υγειονομική βόμβα.

Βρώμικα τραπέζια και στρώματα, μαύρα σεντόνια, σκόνη παντού, λερωμένα και υγρά πατώματα αλλά και σκουπίδια όπου μπορεί να πάει το μάτι σου, συνθέτουν το σκηνικό της φρίκης, στο οποίο βρέθηκε νεκρή η Βίκυ Κουτσάκη.

Ο δράστης για να καλύψει την μυρωδιά και την εικόνα της σορού, την έκρυψε πάνω από κουβέρτες.

Οι γείτονες, όπως κατήγγειλαν μετά την αποκάλυψη της δολοφονίας, δεν είχαν συνειδητοποιήσει το παραμικρό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι εξαφανίσεις των 2 γυναικών είχαν δηλωθεί στις 3 Οκτωβρίου 2024 και στις 3 Ιουλίου 2025 ενώ η σύλληψη των 2 ανδρών έγινε στις 28 Ιανουαρίου 2026.