Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο παραμονές του Αγίου Βαλεντίνου – Βίντεο

Πρωτοφανές περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο, λίγα 24ωρα πριν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Η πρωτότυπη κλοπή καταγράφθηκε σε βίντεο.

Ένα ζευγάρι και η μικρή φαίνονται μπροστά από ανθοπωλείο στη Θεσσαλονίκη από όπου άρπαξαν λούτρινα αρκουδάκια, καθώς οδεύουμε για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο ιδιοκτήτης του ανθοπωλείου είχε διακοσμήσει τη βιτρίνα με λούτρινα αρκουδάκια, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη γιορτή των ερωτευμένων.

Ο ιδιοκτήτης, όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάποιοι επιχείρησαν να αφαιρέσουν διακοσμητικά αντικείμενα μικρής αξίας από τη βιτρίνα του καταστήματός του.