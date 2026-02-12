Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο παραμονές του Αγίου Βαλεντίνου – Βίντεο

Ο ιδιοκτήτης του ανθοπωλείου είχε διακοσμήσει τη βιτρίνα με λούτρινα αρκουδάκια, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη γιορτή των ερωτευμένων
Έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο στη Θεσσαλονίκη για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου
Οι «δράστες» της πρωτότυπης κλοπής επί το έργον

Πρωτοφανές περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο, λίγα 24ωρα πριν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Η πρωτότυπη κλοπή καταγράφθηκε σε βίντεο.

Ένα ζευγάρι και η μικρή φαίνονται μπροστά από ανθοπωλείο στη Θεσσαλονίκη από όπου άρπαξαν λούτρινα αρκουδάκια, καθώς οδεύουμε για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο ιδιοκτήτης του ανθοπωλείου είχε διακοσμήσει τη βιτρίνα με λούτρινα αρκουδάκια, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη γιορτή των ερωτευμένων.

 

Ο ιδιοκτήτης, όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάποιοι επιχείρησαν να αφαιρέσουν διακοσμητικά αντικείμενα μικρής αξίας από τη βιτρίνα του καταστήματός του.

