Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο οδηγός ταξί που παραβίασε κόκκινο και σκότωσε τον 35χρονο οδηγό μηχανής

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε εν τέλει ελεύθερος ο 39χρονος οδηγός ταξί που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο κόστισε τη ζωή στον 35χρονο οδηγό μηχανής.

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα έγινε στη συμβολή των οδών Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Κυριακής (30.12.2025) όταν ο οδηγός ταξί «έκαψε» κόκκινο φανάρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 35χρονο.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο. Απολογούμενος ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, φέρεται να υποστήριξε ότι ξεκίνησε την πορεία, όταν αυτοκίνητο που βρισκόταν από πίσω του, τον κόρναρε.

«Ήμουν σταματημένος λίγο πιο μπροστά από το φανάρι και εξέλαβα το κορνάρισμα ως σήμα για να ξεκινήσω», απολογήθηκε ο 39χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες. Όσον αφορά τον άτυχο δικυκλιστή, είπε ότι δεν τον αντιλήφθηκε.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν τελικά να τον αφήσουν ελεύθερο με τους εξής 3 περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση οδήγησης κάθε μορφής οχήματος.