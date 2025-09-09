Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε ο άνδρας που απειλούσε με καραμπίνα ανηλίκους γιατί έκαναν φασαρία

Με την καραμπίνα, ο ίδιος φαίνεται να προσέγγισε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου τούς ανήλικους, προτάσσοντάς το προς το μέρος τους για εκφοβισμό
Ο άνδρας με την καραμπίνα σε δρόμο της Θεσσαλονίκης
Ο άνδρας με την καραμπίνα σε δρόμο της Θεσσαλονίκης

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που απειλούσε με καραμπίνα ανηλίκους, οι οποίοι έκαναν φασαρία σε πάρκο στην Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης

Η υπόθεση είδε τα τελευταία 24ωρα το φως της δημοσιότητας από τη Θεσσαλονίκη και κατόπιν αστυνομικής έρευνας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του άνδρα με την καραμπίνα. Πρόκειται για 49χρονο, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά εντόπισαν, χθες το πρωί (8.9.2025), τον 49χρονο στο σπίτι του, απ’ όπου κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα.

Με το όπλο αυτό, ο ίδιος φαίνεται να προσέγγισε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου τούς ανήλικους, προτάσσοντάς το προς το μέρος τους για εκφοβισμό και ζητώντας να κάνουν ησυχία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ξηρασία «γονατίζει» όλη η χώρα: Σε Λέσβο, Πελοπόννησο, Μακεδονία και Κρήτη τα μεγαλύτερα προβλήματα – Δείτε χάρτη
Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελεί μικρό τμήμα της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας - Σημαντικά προβλήματα και στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα
Ξηρασία
Newsit logo
Newsit logo