Δίκη Τεμπών: Η συγκλονιστική κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου – «Το παιδί μου εκτοξεύτηκε, είμαι πεπεισμένος ότι έχει συνείδηση»

Συγκλονίζει στην κατάθεσή του ο Διονύσης Γεωργιάδης, πατέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο πατέρας του τραυματία που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών περιέγραψε στην κατάθεσή του τις τελευταίες στιγμές πριν από το ταξίδι, αλλά και όσα αντίκρισε η οικογένεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

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Αρχικά αναφέρθηκε στις ώρες πριν ξεκινήσει το ταξίδι ο Γεράσιμος με το τρένο. «Τρεις ώρες πριν το δυστύχημα μου λέει ο Γεράσιμος “να φύγω μήπως αύριο το μεσημέρι” και εγώ του είπα “καλύτερα να φύγεις σήμερα”. Έπαιζε πιάνο 10 λεπτά πριν την αναχώρηση του τρένου. Του λέω “άντε δεν θα προλάβουμε”. Παίρνω πορεία για τα ΚΤΕΛ και μου λέει “όχι θα πάω με το τρένο”».

Στη συνέχεια εξιστόρησε τα όσα έζησε μετά την είδηση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. «Αρχίσαμε τα τηλεφωνήματα, δεν ήταν πουθενά αλλά το τηλέφωνο χτυπούσε. Πήρα τηλέφωνο στην αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας. Μου είπε ένας αστυνομικός να ψάξει. Με πήρε λίγο μετά και μου είπε ο Γεράσιμος είναι καλά αλλά ξεκινήστε για Λάρισα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έπρεπε να κάνουμε την αναγνώριση. Πήγε ο μεγάλος ο γιος μου. Προσπαθούσα να δω τι είχε δει. Είχαμε πάρει 6 χάπια πίεσης και είχα 19».

Σύμφωνα με την κατάθεσή του ο Διονύσης Γεωργιάδης… «Ο Γεράσιμος εκτοξεύτηκε. Την ώρα της έκρηξης ήταν στον αέρα. Δέχθηκε πάνω από 45G. Αυτό το τρένο γιατί κυκλοφορούσε; Γιατί να είναι εκεί με αυτές τις συνθήκες; Έχω ένα συναίσθημα μεγαλύτερο από θυμό, πίκρα. Περίμενα μετά από αυτό που έγινε θα ερχόταν οι δημόσιοι φορείς για να δουν πώς θα σώσουν τα παιδιά. Σε αυτό το τραγικό δυστύχημα δεν έσπασε κανένας κρίκος για να σπάσει η αλυσίδα. Αυτό το τρένο γιατί κυκλοφορούσε με αυτές τις συνθήκες; Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω συναίσθημα μεγαλύτερο από τον θυμό, έχω πίκρα. 15 μέρες πριν ο καθ’ όλα αρμόδιος υπουργός Κώστας Αχ. Καραμανλής μας διαβεβαίωνε για την ασφάλεια των τρένων».

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Μιλώντας για την κατάσταση του γιου του μετά το δυστύχημα, ο Διονύσης Γεωργιάδης μετέφερε τα λόγια των γιατρών, οι οποίοι ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η κατάσταση του Γεράσιμου ήταν «πάρα πολύ δύσκολη», παρά το γεγονός ότι εξωτερικά δεν έφερε τραύματα.

«Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αντιμετωπίσαμε μία τρομακτική πραγματικότητα. Οι γιατροί μας ενημέρωσαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, αν και εξωτερικά ο Γεράσιμος δεν είχε τραύματα. Μας κάλεσαν οι γιατροί και μας είπαν πως η κατάσταση του είναι τρομακτικά δύσκολη και δεν έπρεπε να φύγουμε. Είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος του εγκεφάλου, ήταν μια η ώρα την νύχτα. .

Μίλησε και για τις επόμενες ημέρες μετά το δυστύχημα που ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. «Βγήκαν οι γιατροί από το χειρουργείο και μας είπαν πως κάναμε ό,τι καλύτερο. Κάθε μέσο που είχαν οι γιατροί, το χρησιμοποίησαν. Επί 15 μέρες συνεχιζόταν το ίδιο πράγμα. Μας έλεγαν ότι είχε από τις πιο δύσκολες εγκεφαλικές βλάβες. Το δεξιό του ημισφαίριο καταστράφηκε, στο αριστερό έβλεπαν κάτι. Αλλά δεν μπορούσαν να επέμβουν. Μου έλεγαν πως όταν μπορέσουμε να σταματήσουμε το τεχνητό κώμα, θα σας πούμε πιο πολλά. Το έκαναν. Οι αξονικές που έγιναν, έδειχναν πως είναι πολύ βαριά η κατάσταση. Το παιδί άρχισε να ανοίγει τα μάτια και σε κάποιους ήχους άρχισε να έχει αντίδραση, όπως οι φωνές της μητέρας του ή της αδελφής του. Είχαμε σκεφτεί τη λύση του εξωτερικού. Στις εκκλήσεις που κάναμε λόγω της βαρύτητας του περιστατικού δεν μας απαντούσε. Μας απάντησε η Γερμανία, εκεί πίστεψαν ίσως έχουμε κάποιες υπόνοιες συνείδησης και τον δέχτηκαν. Και ξεκίνησε η αεροδιακομιδή του».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Οι γιατροί στη Βοστώνη μας είπαν πως ίσως παρά την καταστροφή υπάρχουν ίχνη συνείδησης μετά από τεστ που έκαναν ακούγοντας και αντιδρώντας στην φωνή του αδελφού του. Είμαι πεπεισμένος ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση κι αυτό είναι τρομακτικό γιατί πίσω από αυτό έρχεται η σκέψη για το τι νιώθει αυτό το παιδί. Ο Γεράσιμος θέλει πάρα πολύ να ζήσει, η κατάσταση του παιδιού οι γιατροί λένε ότι είναι μη αναστρέψιμη. Εγώ είμαι πεπεισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται. Αν ο Γεράσιμος αρνείται να εγκαταλείψει εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει…Μεγαλύτερη από το θυμό είναι η πίκρα…Δέχτηκα μεγάλη αγάπη από την κοινωνία.»

Η κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη έρχεται ενώπιον του δικαστηρίου σε μια ημέρα με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

Νωρίτερα, συγγενείς της αδικοχαμένης Ιφιγένειας Μήτσκα ανήρτησαν πανό έξω από τη δικαστική αίθουσα, ενώ η διαδικασία συνεχίστηκε με παρόντες στο εδώλιο τους δύο κατηγορουμένους, Σπύρο Πατέρα και Παύλο Κουζή.