Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε στέγη – Θεαματική επιχείρηση διάσωσης

Ένας ηλικιωμένος που εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε δύο τοιχάκια μετά την πτώση του από στέγη διασώθηκε χάρη σε συντονισμένη επέμβαση της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και κλιμακοφόρου οχήματος
Η επιχείρηση διάσωσης στη Θεσσαλονίκη
Επιχείρηση διάσωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στην οδό Ερμού, στη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη (09.12.2025). Ο ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες σε κεραμοσκεπή, έπεσε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε εγκλωβισμένος σε χαμηλότερη ταράτσα, ανάμεσα σε δύο μικρά τοιχάκια, χωρίς δυνατότητα να απεγκλωβιστεί μόνος του, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Έπειτα από ειδοποίηση περιοίκων, στο σημείο στη Θεσσαλονίκη έσπευσαν δεκατέσσερις πυροσβέστες, κλιμάκιο της 2ης ΕΜΑΚ, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής.

Η πρόσβαση στον τραυματία απαίτησε χρονοβόρες και εξαιρετικά προσεκτικές κινήσεις, λόγω της στενότητας του χώρου και του κινδύνου τοπικής κατάρρευσης.

 

Μετά από αρκετά λεπτά συντονισμένων ενεργειών, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον απεγκλωβίσουν με ασφάλεια, πριν τον παραδώσουν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρει κατάγματα στα άκρα και ενδέχεται να έχει και άλλα τραύματα, τα οποία εξετάζονται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» όπου μεταφέρθηκε.

