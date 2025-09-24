Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Κατασκεύαζε αυθαίρετα γήπεδο ποδοσφαίρου σε κοίτη ρέματος

Ο 38χρονος μετατόπισε την κοίτη και άρχισε να χτίζει το γήπεδο
Το γήπεδο στη Θεσσαλονίκη
Το γήπεδο στη Θεσσαλονίκη / thestival.gr

Ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης αποφάσισε να επεκτείνει την επιχείρησή του και το έκανε μετακινώντας αυθαίρετα την κοίτη ρέματος που βρίσκεται στην περιοχή. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης προσπαθούσε να φτιάξει στο σημείο ολόκληρο γήπεδο ποδοσφαίρου. 

Ο 38χρονος από τη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για εργασίες κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου σε δημόσια έκταση, όπου βρισκόταν φυσική κοίτη ρέματος, την οποία μετατόπισε και κατέλαβε αυθαίρετα.

Πρόκειται για υπεύθυνο και συνδιαχειριστή επιχείρησης, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, με χρήση μηχανημάτων έργων και ανατρεπόμενου φορτηγού, προέβη στην εκτέλεση εργασιών διάστρωσης δημόσιας έκτασης με χαλίκι, έκταση στην οποία βρισκόταν, προηγουμένως, κοίτη ρέματος.

Ο ίδιος φαίνεται ότι είχε προχωρήσει, πέρσι τον Νοέμβριο, σε παράνομη και αυθαίρετη μετατόπιση – μεταβολή φυσικής κοίτης ρέματος, προς επέκταση όμορου αγροτεμαχίου συμφερόντων του και αντί να την επαναφέρει, σύμφωνα με εντολές συναρμόδιων υπηρεσιών που διενήργησαν αυτοψίες, με συντονισμένες ενέργειες προχωρούσε στην κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου, καταλαμβάνοντας δημόσια έκταση.

«Από τις ενέργειες αυτές, που έγιναν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και άνευ σχετικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειοδοτήσεων, προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και της κοίτης διερχόμενου ρέματος, καθώς και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Την έρευνα διενήργησε το τμήμα περιβαλλοντικής προστασίας της διεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

