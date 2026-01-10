Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε κομμάτι οροφής σε εμπορικό κέντρο – Μία γυναίκα τραυματίστηκε

Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (10/1/26) στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε ένα από τα καταστήματα έπεσε ξαφνικά ένα τμήμα της οροφής.

Στο εμπορικό κέντρο, στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, κατέρρευσε τμήμα της οροφής καταστήματος εστίασης, τραυματίζοντας μια 45χρονη γυναίκα, την ώρα που στον χώρο βρισκόταν πολύς κόσμος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που τραυματίστηκε, βρισκόταν εντός του καταστήματος. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και έπεσε επάνω στο κεφάλι της.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ενώ η ζωή της δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.