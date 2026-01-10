Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε κομμάτι οροφής σε εμπορικό κέντρο – Μία γυναίκα τραυματίστηκε

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου
Φωτογραφία: Παναγιώτης Περιστεράκης
Φωτογραφία: Παναγιώτης Περιστεράκης
Άγγελος Λαμπίδης

Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (10/1/26) στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε ένα από τα καταστήματα έπεσε ξαφνικά ένα τμήμα της οροφής.

Στο εμπορικό κέντρο, στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, κατέρρευσε τμήμα της οροφής καταστήματος εστίασης, τραυματίζοντας μια 45χρονη γυναίκα, την ώρα που στον χώρο βρισκόταν πολύς κόσμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που τραυματίστηκε, βρισκόταν εντός του καταστήματος. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και έπεσε επάνω στο κεφάλι της.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ενώ η ζωή της δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
114
86
84
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τέσσερις συλλήψεις εντός των φυλακών Κορυδαλλού: Βρέθηκε μαχαίρι και ποσότητα ναρκωτικών μέσα σε κελιά
Οι δύο από τους συλληφθέντες, στο κελί των οποίων βρέθηκαν το μαχαίρι και τα ναρκωτικά, οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία για τους άλλους δύο θα υποβληθεί αρμοδίως
Φυλακές Κορυδαλλού
Οι αγρότες αποφάσισαν «ναι» στο διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Δεν θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
Η πανελλαδική σύσκεψη αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση της διεξαγωγής συλλαλητηρίου στην Αθήνα εκτιμώντας ότι σ'αυτή τη φάση δεν έχει να προσφέρει τίποτε περισσότερο στον αγώνα
τρακτέρ 28
Newsit logo
Newsit logo