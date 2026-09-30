Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για την κλινική που σφραγίστηκε – «Την πέθαναν σε 6 μήνες, την παραλάβαμε 27 κιλά»

Καταγγελίες που προκαλούν αποτροπιασμό έρχονται στο φως για την κλινική στη Θεσσαλονίκη και τις συνθήκες που επικρατούσαν σε αυτή.

Μια γυναίκα πέθανε στην ιδιωτική κλινική που σφραγίστηκε στη Θεσσαλονίκη, πεινασμένη και χωρίς να λαμβάνει τα απαραίτητα φάρμακα κατήγγειλε συνεργάτης της στο ΕΡΤnews.

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Τα όσα αναφέρει κόβουν την ανάσα… Η γυναίκα μπήκε στην κλινική 72 κιλά και απέμεινε 27 μέσα σε έξι μήνες, ενώ πέρασε το μαρτύριο σε απομόνωση καθώς δεν ξαναείδε πρόσωπα της οικογένειας.

«Δεν την αναγνωρίζαμε όταν μας την δώσανε και ενώ μας απαγόρευαν επισκέψεις λόγω covid, μας έγραψαν στο χαρτί ότι πέθανε από τον συγκεκριμένο ιό», αναφέρει η μάρτυρας και ξεσπά:

«Ήταν υγιέστατη, με σώας τας φρένας. Την πέθαναν σε 6 μήνες χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να της δίνουν νερό και τα συγκεκριμένα φάρμακα. Δεν μας επέτρεπαν να πάμε να την δούμε, μόνο τηλεφωνικά λόγω του covid, προφανώς για να μη δούμε όλο το σκηνικό. Από κάποιους νοσηλευτές που γνωρίζω προσωπικά έμαθα ότι φώναζε όλη μέρα ότι πεινάει, θέλει νερό. Πληρώνεις για να γίνει ο άνθρωπός σου καλύτερα και τον παίρνεις τελειωμένο».

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Η γυναίκα που κατήγγειλε το περιστατικό τόνισε ότι την ίδια τραγική κατάληξη είχε θείος αλλά και ξαδέλφη της η οποία ήταν μόλις 50 ετών. «Πέθαναν μέσα σε τρεις μήνες», ανέφερε.

Η κλινική στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε διαφήμιζε επίσης ότι διέθετε ογκολογικό τμήμα το οποίο όμως δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, και παρόλα αυτά έκανε χημειοθεραπείες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Σχετικά με την απόφαση για το σφράγισμα της κλινικής, έχει δοθεί περιθώριο 15 ημερών για την εκκένωσή της.

Συγκεκριμένα μέσα στις επόμενες 15 ημέρες αναμένεται να γίνει η μεταφορά των ασθενών σε άλλες δομές με το πρόβλημα να είναι μεγάλο, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, είναι περιορισμένες.

Όταν απομακρυνθούν όλοι οι ασθενείς το κτήριο θα πρέπει να εκκενωθεί πλήρως και στη συνέχεια να σφραγιστεί.



