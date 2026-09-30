Θεσσαλονίκη: Οικιακή βοηθός κατηγορήθηκε ότι έκλεψε 50.000 ευρώ από σπίτι και αθωώθηκε – «Σοκαρίστηκα, σκέφτηκα ότι θα με έδιωχναν από τη χώρα»

Μια σοβαρή υπόθεση κατηγορίας για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού, που οδήγησε στην προσωρινή σύλληψη και στάθηκε αφορμή για την εμπλοκή των αστυνομικών αρχών, κατέληξε σε πλήρη δικαίωση για μια 26χρονη οικιακή βοηθό στην περιοχή του Πανοράματος Θεσσαλονίκης.

Όλα ξεκίνησαν όταν 51χρονη γυναίκα παρουσιάστηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη και ανέφερε πως η οικιακή βοηθός της έκλεψε μέσα από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη το ποσό των 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες. Η 51χρονη είχε προσλάβει από τον Απρίλιο του 2026 την 26χρονη εργαζόμενη για την καθαριότητα του σπιτιού της.

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Σύμφωνα με όσα υποστήριξε αρχικά η ιδιοκτήτρια, γύρω στις 9 το πρωί της Δευτέρας 28/09 η οικιακή βοηθός προσήλθε στο σπίτι για την τακτική εργασία της. Η 51χρονη δεν ήταν στο σπίτι, όμως εκεί βρίσκονταν ο σύζυγος και το ανήλικο παιδί της οικογένειας, οι οποίοι ξεκουράζονταν. Γύρω στις 10:30, η 26χρονη οικιακή βοηθός ενημέρωσε ότι προέκυψε κάτι έκτακτο και έφυγε από το σπίτι.

Όταν η καταγγέλλουσα επέστρεψε στο σπίτι μια ώρα αργότερα, ξεκίνησε να τακτοποιεί ρούχα. Όπως ισχυρίστηκε, διαπίστωσε ότι μια σακούλα με ρούχα ήταν ανοιχτή. Μέσα στη σακούλα, σύμφωνα με την αρχική της αναφορά, είχαν τοποθετηθεί 50.000 ευρώ σε δεσμίδες από χαρτονομίσματα των 200, 100 και 50 ευρώ, καθώς και 2 λίρες Αγγλίας. Θεωρώντας ότι τα χρήματα και οι λίρες είχαν αφαιρεθεί, στράφηκε ευθέως κατά της οικιακής βοηθού και υπέβαλε έγκληση σε βάρος της.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και την σύλληψη της 26χρονης κοπέλας, η οποία από την πρώτη στιγμή αρνιόταν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή.

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Η οριστική ανατροπή στην υπόθεση ήρθε μετά την έρευνα που ακολούθησε. Τόσο τα χρήματα, όσο και οι λίρες εντοπίστηκαν ανέπαφα σε άλλο σημείο του σπιτιού, αποδεικνύοντας ότι δεν αφαιρέθηκαν ποτέ από το σπίτι.

Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας και την επιβεβαίωση ότι η εργαζόμενη δεν είχε αφαιρέσει το χρηματικό ποσό, η καταγγελία σε βάρος της αποσύρθηκε και η 26χρονη αφέθηκε άμεσα ελεύθερη, βάζοντας τέλος στην περιπέτειά της.

Η 26χρονη κοπέλα περιγράφει στο newsit.gr όσα έγιναν: «Εργαζόμουν εδώ και αρκετούς μήνες σε αυτό το σπίτι, ενώ παράλληλα σπουδάζω και Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο. Απλώς αποφάσισα να εργάζομαι παράλληλα γιατί χρειάζομαι χρήματα αλλά και για να μπορώ να βοηθάω οικονομικά την οικογένεια μου. Το πρωί της Δευτέρας πήγα κανονικά στη δουλειά μου, όμως ο σύζυγος της οικογένειας δεν αισθανόταν καλά, νομίζω είχε και πυρετό, και σκέφτηκα να φύγω.

Μετά τις 15:00 ήρθε η αστυνομία στο σπίτι μου και άρχισαν να ψάχνουν και να το αναστατώνουν. Μου είπαν ότι έκλεψα χρήματα. Σοκαρίστηκα. Από το πουθενά. Δεν βρήκαν τίποτα φυσικά αφού εγώ δεν πήρα τίποτα. Και έμεινα ένα βράδυ στα κρατητήρια. Δεν ήμουν καθόλου καλά ψυχολογικά γιατί γνώριζα ότι είμαι αθώα. Φοβήθηκα πολύ γιατί δεν το έκανα εγώ. Φοβήθηκα και γιατί είμαι από τη Γεωργία και σκέφτηκα ότι θα με έδιωχναν και από τη χώρα. Όλα αυτά που έγιναν επηρέασαν πολύ την ψυχολογική μου κατάσταση και τους γονείς μου τους ίδιους.

Το επόμενο πρωί οι αστυνομικοί μου είπαν ότι είμαι ελεύθερη και πως τα χρήματα που είχαν χαθεί βρέθηκαν μέσα στο σπίτι τους. Ότι τελικά ήταν σε άλλη σακούλα με ρούχα δίπλα στην άλλη που πίστευαν ότι ήταν. Και τελικά απέσυραν την καταγγελία και γύρισα στο σπίτι μου. Προσπαθώ να ηρεμήσω ακόμα, όμως αποδείχθηκε ότι είμαι αθώα».

Ο δικηγόρος της 26χρονης κοπέλας, Παρασκευάς Σπυράτος, τονίζει στο newsit.gr: «Η περιπέτεια που έζησε η εντολέας μου οικιακή βοηθός είναι μοναδική, διότι σύρθηκε σε μια διαδικασία αυτόφωρης συλλήψεως για την κλοπή των 50000 ευρώ και δημόσιας διαπόμπευσης της. Πρόκειται για μια εξαιρετική νεαρή, με λευκό ποινικό μητρώο, φοιτήτρια η οποία παράλληλα εργάζεται ως καθαρίστρια για να βοηθά την οικογένεια της.

Το σοκ που έχει υποστεί από όλη αυτή την αδικαιολόγητη στοχοποίηση της είναι μοναδικό. Ας αναλογιστεί ο καθένας μας να είχε βρεθεί στη θέση της άτυχης εντολέος μου . Όλο το βράδυ παρέμεινε στο αστυνομικό τμήμα Πυλαίας που διαχειρίστηκε την υπόθεση ανακρινόμενη για κάτι που δεν έπραξε τελώντας σε απίστευτη συναισθηματική φόρτιση.