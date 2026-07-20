Θεσσαλονίκη: Νεκρή 71χρονη που παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο – Συνελήφθη 61χρονος οδηγός

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 71χρονη γυναίκα το μεσημέρι της Δευτέρας (20.07.2026) στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τροχαίο με παράσυρση από τουριστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της οδού Περδίκα στην Θεσσαλονίκη, όπου η γυναίκα κινούνταν πεζή εκτός διάβασης, παρασύρθηκε από το τουριστικό λεωφορείο, που οδηγούσε ένας 61χρονος.

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Η γυναίκα μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες οι οποίες σιερευνώνται.

Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη, ενώ για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.