Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ιδιωτικού ασθενοφόρου οδηγούσε μεθυσμένος και συνελήφθη

Ο 41χρονος αναμένεται να μεταφερθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Policeman unlocking a handcuffs on the criminal's back.

Χειροπέδες σε 41χρονο οδηγό ασθενοφόρου, στη Θεσσαλονίκη, πέρασαν τα ξημερώματα (18.02.2026) αστυνομικοί καθώς μετά από έλεγχο που του έγινε, αποδείχθηκε πως έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Η σύλληψη έγινε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό του ασθενοφόρου να οδηγεί σε κατάσταση μέθης.

Αμέσως του έγινε αλκοτέστ το οποίο έδειξε 0,87 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα.

Στην δεύτερη μέτρηση που έγινε, το ποσοστό «ανέβηκε» αγγίζοντας το 1,20 mg/l.

Πρόκειται για οδηγό ιδιωτικής εταιρείας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελλάδα
