Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι ο δύο επίδοξοι ληστές που μπήκαν στο σπίτι 26χρονης για να την ληστέψουν

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι εισέβαλαν σε διαμέρισμα 26χρονης στη Θεσσαλονίκη, για να τη ληστέψουν.

Οι δύο κατηγορούμενοι ληστές ακινητοποίησαν βίαια την κοπέλα στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη ενώ κατά τη σύλληψή τους προσπάθησαν να τραυματίσουν με σύριγγες τους αστυνομικούς.

Πρόκειται για δύο άνδρες 39 και 42 ετών, που αφού απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα πήραν το δρόμο για τις φυλακές. Εις βάρος τους είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ληστείας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια κ.ά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Τρίτης 02.09.2025 στην περιοχή του Βαρδάρη Θεσσαλονίκης.

Η 26χρονη φαίνεται πως είχε αφήσει μισάνοιχτη την πόρτα του διαμερίσματος, καθώς εκείνη την ώρα περίμενε μία παρέα γνωστών της. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι δράστες, που κινούνταν στην οικοδομή μπήκαν στο σπίτι της και την αιφνιδίασαν.

Στη συνέχεια αφού τη φίμωσαν, άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.

Η νεαρή γυναίκα κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια, ενώ στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μετά από κλήση γείτονά της που αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις των δραστών.

Οι δύο άντρες προσπάθησαν να διαφύγουν ενώ κρατώντας σύριγγες κινήθηκαν εναντίον τους χωρίς όμως να τους τραυματίσουν. Κατά την ακινητοποίηση τους ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.