Θεσσαλονίκη: «Της έκλεισαν το στόμα, τους ξέφυγε και ευτυχώς την άκουσαν», λέει ο πατέρας της 26χρονης που ήρθε αντιμέτωπη με ληστές

Ο πατέρας της 26χρονης που ήρθε αντιμέτωπη με τους επίδοξους ληστές στο διαμέρισμα της στη Θεσσαλονίκη μιλάει στο newsit.gr:

«Το κορίτσι μου είναι καλά ευτυχώς. Ας είναι καλά ο άνθρωπος που κάλεσε την αστυνομία. Η κόρη μου είχε γυρίσει από τη δουλειά στο διαμέρισμα της. Επικοινώνησε με κάποιους φίλους της και τους περίμενε στο σπίτι της. Της είπαν ότι είχαν πάρει σουβλάκια, κρασί και μπύρες και θα πήγαιναν να φάνε όλοι μαζί. Σε λίγα λεπτά της είπαν ότι θα ήταν στο σπίτι της. Οι ληστές χτύπησαν το κουδούνι και το κορίτσι νόμισε ότι ήρθαν οι φίλοι της. Άνοιξε την πόρτα χωρίς να κοιτάξει απο το ματάκι και γύρισε και την πλάτη προς αυτούς νομίζοντας ότι ήταν αυτοί που περίμενε.» είπε αρχικά ο πατέρας της νεαρής.

Στη συνέχεια περιγράφει τις σοκαριστικές στιγμές που πέρασε η κόρη του στα χέρια των δραστών αλλά και πώς κατάφερε να ξεφύγει: «Άφησε την πόρτα μισάνοιχτη, τους γύρισε την πλάτη και δεν κοίταξε και αυτοί της επιτέθηκαν. Την άρπαξαν από τα μαλλιά, την απειλούσαν και ρωτούσαν που έχει χρυσαφικά και χρήματα. Ευτυχώς δεν την χτύπησαν. Της έκλεισαν το στόμα και το κορίτσι έβγαζε μουγκρητά. Σε κάποια στιγμή τους ξέφυγε, φώναξε βοήθεια και την άκουσαν οι αστυνομικοί. Ο Θεός μας φύλαξε. Θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που κάλεσε την αστυνομία αλλά και τους αστυνομικούς. Αν δεν ήταν αυτοί δεν ξέρω πως θα εξελισσόταν η κατασταση. Ευτυχώς είναι σκληραγωγημένο κορίτσι και ψύχραιμη και είναι καλά».

Το περιστατικό που έζησε η 26χρονη συνέβη στις 11:00 το βράδυ της Τρίτης (2.9.2025) στην περιοχή του Βαρδάρη στη Θεσσαλονίκη, όταν στο διαμέρισμα της εισέβαλαν δύο ληστές, οι οποίο αφού την ακινητοποιήσαν στη συνέχεια, όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους συλλάβουν, αυτοί τους επιτέθηκαν με σύριγγες.